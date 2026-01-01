أسهم "سوفت بنك" عند مستوى قياسي بدعم آمال طرح "OpenAI"

قفزت أسهم "سوفت بنك" إلى مستوى قياسي، مدفوعة بآمال تحقيق عوائد ضخمة من حصص الملكية التي تحوزها المجموعة اليابانية في شركتي "أوبن إيه آي" و"إس بي إنرجي"، حال إدراج الأسهم للاكتتاب العام.

ارتفعت أسهم "سوفت بنك" 4.6% خلال تداولات طوكيو اليوم الاثنين، بالتزامن مع صعود أسهم التكنولوجيا بفعل التفاؤل بشأن الطلب على الذكاء الاصطناعي، بذلك زادت مكاسب السهم منذ 20 مايو إلى 40%، ما دفع القيمة السوقية للشركة إلى تجاوز 40 تريليون ين (252 مليار دولار).

"سوفت بنك" تقلص الفجوة السعرية مع "تويوتا"

قلص الصعود الفجوة مع "تويوتا"، أكبر شركة في اليابان من حيث القيمة السوقية، إلى 18% فقط، وباستثناء أسهم الخزينة، تجاوزت القيمة السوقية لـ"سوفت بنك" نظيرتها لدى "تويوتا" للمرة الأولى منذ 2000.

دفعت قفزة قوية استمرت يومين الأسبوع الماضي أسهم "سوفت بنك" نحو الصعود، عقب تقارير أفادت باستعداد "أوبن إيه آي" للتقدم بطلب لطرح عام الأيام المقبلة، كما أعلنت وحدة البنية التحتية للطاقة "إس بي إنرجي" عن خطتها لتقديم طلب سري للإدراج في البورصة الأمريكية.

يعكس هذا الارتداد الحاد تحولا في معنويات المستثمرين ، إذ بددت المؤشرات التي تفيد باقتراب أوبن إيه آي من الطرح العام، بعض المخاوف بشأن تصاعد المنافسة من شركات مثل "أنثروبيك" و"جوجل" و"إكس آي إيه".

السوق تترقب طرح "أوبن إيه آي"

كبير المحللين لدى "توكاي طوكيو" تاكاشي ناكاجاوا قال "السوق سعيدة للغاية، برؤية الطرح العام المرتقب منذ فترة طويلة لأوبن إيه آي يقترب من أن يصبح واقعا"، مضيفا "هذه الخطوة من شأنها تعزيز الشفافية بشأن التقييمات غير الواضحة المرتبطة بشركات الذكاء الاصطناعي"

تضم محفظة استثمارات "سوفت بنك" عددا كبيرا من الشركات الناشئة الخاصة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، فيما ذكر ناكاغاوا "السهم يتحرك حاليا بناء على التوقعات فقط، وأرغب في مراقبة كيف سيتجه مسار القيمة السوقية لـ (أوبن إيه آي) نحو الاستقرار".

ثقل "سوفت بنك" في مؤشر "نيكاي"

تشكل "سوفت بنك" التي تحظى بشعبية كبيرة بين المستثمرين الأفراد اليابانيين، وزنا كبيرا ضمن مؤشر "نيكاي"، في حين أن الأخبار المتعلقة بشركات محفظتها الاستثمارية التي تشمل "بايت دانس" و "كوبانج"، قادرة على تحريك سهمها.

تلقى الصعود الأسبوع الماضي دعما إضافيا من مكاسب أسهم "أرم هولدينجز"، عقب إعلان نتائج الأعمال القوية لـ "إنفيديا" وتصاعد التوقعات باتساع نطاق انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجتمع.

"سوفت بنك" بين كبار المساهمين في "أوبن إيه آي"

تعد "سوفت بنك" من أكبر المساهمين في "أوبن إيه آي"، وتعهدت بضخ 20 مليار دولار إضافية، ليرتفع إجمالي استثماراتها إلى قرابة 65 مليار دولار. ومن شأن ذلك أن يمنحها حصة 13% في الشركة المطورة لتطبيق "تشات جي بي تي" بحلول أكتوبر.

تمثل "إس بي إنرجي" المدعومة من "سوفت بنك" التي تركز على توليد الطاقة وإدارة الشبكات، ركيزة أساسية في طموحات المؤسس ماسايوشي سون لنشر مراكز البيانات في أنحاء أمريكا، جمعت الوحدة أكثر من 1.8 مليار دولار خلال العام الماضي من "سوفت بنك" و"أوبن إيه آي" و"آريس مانجمنت".