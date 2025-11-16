وقعت شركة أسمنت الجوف عقدا بنحو 24.2 مليون ريال يسمح بتصدير الأسمنت والكلنكر من إنتاجها إلى سورية، وفقا لما أعلنته اليوم الأحد في إفصاح نشر على موقع "تداول".

العقد المبرم مع شركة "عبدالإله بن عبدالرحمن الحسين وشريكه للنقليات" ستبيع بموجبه أسمنت الجوف كافة أنواع الأسمنت والكلنكر لغرض التصدير إلى سورية.

تمثل قيمة العقد ما يزيد على 9% من إجمالي إيرادات أسمنت الجوف وفق آخر قوائم مالية مراجعة.

مدة العقد سنة ميلادية تبدأ في أول ديسمبر المقبل، ومن المنتظر أن ينعكس الأثر المالي إيجابياً على القوائم المالية للشركة بداية من الربع الأخير من العام الجاري، ويستمر حتى الربع الأخير من العام المقبل.

سجلت شركة أسمنت الجوف خسارة صافية قدرها 25.1 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقارنة بـ11.9 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بسبب انخفاض الإيرادات، نتيجة لانخفاض كمية المبيعات رغم ارتفاع متوسط سعر البيع.