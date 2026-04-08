الأربعاء, 8 أبريل 2026 | 20 شَوَّال 1447
أسعار وقود الطائرات تحتاج أشهراً للاستقرار رغم وقف إطلاق النار

بلومبرغ
الأربعاء 8 أبريل 2026 10:56 |2 دقائق قراءة
قال رؤساء شركات طيران آسيوية إن أسعار وقود الطائرات ستحتاج إلى أشهر عدة قبل أن تعود إلى مستوياتها الطبيعية، حتى بعد موافقة إيران على فتح مضيق هرمز ضمن اتفاق وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ورغم أن أسعار النفط الخام تراجعت بما يصل إلى 16% إلى أقل من 100 دولار للبرميل اليوم الأربعاء بعد إعلان ترمب وقف إطلاق النار، فإن الرئيسين التنفيذيين لمجموعة الطيران الماليزية (Malaysia Aviation Group) والخطوط الجوية التايلندية (Thai Airways International Pcl) قالا إن تأثير ذلك على الأسعار ومخاوف الإمدادات سيستمر.

وقال نصار الدين باكار، من مجموعة الطيران الماليزية (Malaysia Aviation Group)، خلال فعالية للاتحاد الدولي للنقل الجوي في سنغافورة: "حتى لو توقفت الحرب، سيستغرق الأمر عدة أشهر إضافية حتى تستقر الأسعار."

ارتفاع الطاقة .. من يدفع الثمن أولًا؟

 ثامر بن فهد السعيد لا تُقاس صدمة الطاقة بارتفاع سعر النفط وحده،...

Sun, 05 2026

أزمة البنية التحتية تعرقل عودة الاستقرار

تواجه شركات الطيران حول العالم ارتفاعاً في تكاليف وقود الطائرات بأكثر من الضعف منذ اندلاع الحرب، كما أن تهديد نقص الإمدادات في بعض المناطق أجبر بعض الشركات على تقليص خدماتها.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية التايلندية (Thai Airways International Pcl)، تشاي إيمسيري، إن هذه أسوأ صدمة نفطية شهدها خلال مسيرته المهنية التي تمتد لنحو أربعة عقود.

وأضاف: "هذه هي الأسوأ. هذه المرة تتعلق بالبنية التحتية التي تم تدميرها. وسيستغرق الأمر وقتاً لإعادة كل الإمدادات والمنشآت والمصافي والبنية التحتية إلى العمل."

وكانت شركة "إير آسيا إكس" (AirAsia X Bhd.) الماليزية منخفضة التكلفة قد أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع أنها رفعت أسعار التذاكر بنسبة تصل إلى 40%، وزادت رسوم الوقود لمواجهة صدمة الأسعار.

وفي الولايات المتحدة، خفّضت "يونايتد إيرلاينز" (United Airlines Holdings Inc.) نحو 5% من طاقتها التشغيلية، بينما قامت "إير نيوزيلندا" (Air New Zealand Ltd.) بجولة ثانية من خفض جداول الرحلات ورفعت الأسعار مجدداً للتعامل مع ارتفاع أسعار النفط.

