أرباح "نادك" العام الماضي تتراجع 49% بتأثير ضغط 4 عوامل

تراجع صافي أرباح الشركة الوطنية للتنمية الزراعية " نادك " بأكثر من 49% العام الماضي إلى 393 مليون ريال، بضغط من 4 عوامل.

"نادك" أوضحت عبر بيان في "تداول" اليوم الأحد، أن سبب التراجع يعود إلى عدة أسباب أبرزها تسجيل ربح غير متكرر في 2024، جراء طرح وإدراج 30% من المطاحن العربية، إضافة إلى ارتفاع نسبة تكلفة المبيعات إلى الإيرادات 3.5% جراء التغير في مزيج المنتجات وارتفاع تكاليف الإنتاج.

الشركة بينت أيضا أن ارتفاع مصاريف البيع والتسويق خلال 2025 بنحو 8.5% جراء زيادة مصاريف التوزيع، كان أحد عوامل تراجع صافي الدخل، كما أن الشركة اعترفت بخسارتها 4.76 مليون ريال تمثل حصتها في نتائج الاستثمار في مشروع مشترك.

البروتين والألبان تنمو بالإيرادات

من جهته ارتفعت الإيرادات السنوية لـ "نادك" بنسبة 9.5% إلى 3.52 مليار ريال، وذلك بدعم زيادة مبيعات البروتين والقطاع الزراعي والألبان، كما أن الشركة استلمت خلال 2025 حوافز بقيمة 6 ملايين ريال من هيئة تنمية الصادرات السعودية، وسجلت أرباح من بيع وسائل نقل بقيمة 14.56 مليون ريال.

دخل الخزينة ارتفع خلال السنة الماضية 10.57% مقارنة بالسنة التي قبلها، ويرجع ذلك بسبب رئيسي إلى زيادة قيمة مرابحة الودائع لدى البنوك، كما انخفض مصروف الزكاة 9 ملايين ريال جراء التغير في بنود الوعاء الزكوي، إضافة إلى عكس مخصص زكاة بقيمة 3.7 مليون ريال بناء على الربط النهائي لفحوصات سنوات سابقة، وفقا للبيان.

"نادك" التي تأسست في 1981 تعد أحد أكبر الشركات الغذائية والزراعية في الشرق الأوسط، حيث يتنوع نشاطها ما بين منتجات الألبان والعصائر والخضار والأغذية المتنوعة، لديها 200 منتج تتواجد في 48 ألف منفذ بيع، حيث تبلغ قيمتها السوقية اليوم 6 مليارات ريال، وتملك فيها الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة الحصة الأكبر من رأس المال البالغة 38.6%.