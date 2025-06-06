أرباح "نادك" العام الماضي تتراجع 49% بتأثير ضغط 4 عوامل

"نادك" أوضحت عبر بيان في "تداول" اليوم الأحد، أن سبب التراجع يعود إلى عدة أسباب أبرزها تسجيل ربح غير متكرر في 2024، جراء طرح وإدراج 30% من المطاحن العربية، إضافة إلى ارتفاع نسبة تكلفة المبيعات إلى الإيرادات 3.5% جراء التغير في مزيج المنتجات وارتفاع تكاليف الإنتاج.
الشركة بينت أيضا أن ارتفاع مصاريف البيع والتسويق خلال 2025 بنحو 8.5% جراء زيادة مصاريف التوزيع، كان أحد عوامل تراجع صافي الدخل، كما أن الشركة اعترفت بخسارتها 4.76 مليون ريال تمثل حصتها في نتائج الاستثمار في مشروع مشترك.
البروتين والألبان تنمو بالإيرادات
من جهته ارتفعت الإيرادات السنوية لـ "نادك" بنسبة 9.5% إلى 3.52 مليار ريال، وذلك بدعم زيادة مبيعات البروتين والقطاع الزراعي والألبان، كما أن الشركة استلمت خلال 2025 حوافز بقيمة 6 ملايين ريال من هيئة تنمية الصادرات السعودية، وسجلت أرباح من بيع وسائل نقل بقيمة 14.56 مليون ريال.
"نادك" التي تأسست في 1981 تعد أحد أكبر الشركات الغذائية والزراعية في الشرق الأوسط، حيث يتنوع نشاطها ما بين منتجات الألبان والعصائر والخضار والأغذية المتنوعة، لديها 200 منتج تتواجد في 48 ألف منفذ بيع، حيث تبلغ قيمتها السوقية اليوم 6 مليارات ريال، وتملك فيها الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة الحصة الأكبر من رأس المال البالغة 38.6%.