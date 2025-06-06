الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 2 فبراير 2026 | 14 شَعْبَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.16
(1.62%) 0.13
مجموعة تداول السعودية القابضة162.1
(1.82%) 2.90
الشركة التعاونية للتأمين138.7
(1.61%) 2.20
شركة الخدمات التجارية العربية120.6
(1.09%) 1.30
شركة دراية المالية5.22
(2.15%) 0.11
شركة اليمامة للحديد والصلب38.2
(-0.78%) -0.30
البنك العربي الوطني22.34
(-0.27%) -0.06
شركة موبي الصناعية11.39
(2.15%) 0.24
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة28.66
(1.99%) 0.56
شركة إتحاد مصانع الأسلاك19.82
(0.56%) 0.11
بنك البلاد26.3
(0.92%) 0.24
شركة أملاك العالمية للتمويل11.3
(0.80%) 0.09
شركة المنجم للأغذية54.5
(0.65%) 0.35
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.86
(-2.15%) -0.26
الشركة السعودية للصناعات الأساسية54.95
(-1.08%) -0.60
شركة سابك للمغذيات الزراعية123
(0.65%) 0.80
شركة الحمادي القابضة27.22
(-0.15%) -0.04
شركة الوطنية للتأمين13.9
(1.53%) 0.21
أرامكو السعودية25.46
(1.11%) 0.28
شركة الأميانت العربية السعودية15.49
(0.58%) 0.09
البنك الأهلي السعودي44.12
(-0.18%) -0.08
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات26.68
(0.60%) 0.16
الشركات

أرباح "نادك" العام الماضي تتراجع 49% بتأثير ضغط 4 عوامل

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الأحد 1 فبراير 2026 9:22 |2 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
أرباح "نادك" العام الماضي تتراجع 49% بتأثير ضغط 4 عواملخط إنتاج لـ "نادك"

تراجع صافي أرباح الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" بأكثر من 49% العام الماضي إلى 393 مليون ريال، بضغط من 4 عوامل.

"نادك" أوضحت عبر بيان في "تداول" اليوم الأحد، أن سبب التراجع يعود إلى عدة أسباب أبرزها تسجيل ربح غير متكرر في 2024، جراء طرح وإدراج 30% من المطاحن العربية، إضافة إلى ارتفاع نسبة تكلفة المبيعات إلى الإيرادات 3.5% جراء التغير في مزيج المنتجات وارتفاع تكاليف الإنتاج.

الشركة بينت أيضا أن ارتفاع مصاريف البيع والتسويق خلال 2025 بنحو 8.5% جراء زيادة مصاريف التوزيع، كان أحد عوامل تراجع صافي الدخل، كما أن الشركة اعترفت بخسارتها 4.76 مليون ريال تمثل حصتها في نتائج الاستثمار في مشروع مشترك.

"نادك" تطلق شركة لتقديم منتجات اللحوم الحمراء المحلية المعبأة داخل السعودية

وقعت "نادك" السعودية للتنمية الزراعية، اتفاقية مع شركة مملوكة...

Thu, 06 2025

البروتين والألبان تنمو بالإيرادات

من جهته ارتفعت الإيرادات السنوية لـ "نادك" بنسبة 9.5% إلى 3.52 مليار ريال، وذلك بدعم زيادة مبيعات البروتين والقطاع الزراعي والألبان، كما أن الشركة استلمت خلال 2025 حوافز بقيمة 6 ملايين ريال من هيئة تنمية الصادرات السعودية، وسجلت أرباح من بيع وسائل نقل بقيمة 14.56 مليون ريال.

دخل الخزينة ارتفع خلال السنة الماضية 10.57% مقارنة بالسنة التي قبلها، ويرجع ذلك بسبب رئيسي إلى زيادة قيمة مرابحة الودائع لدى البنوك، كما انخفض مصروف الزكاة 9 ملايين ريال جراء التغير في بنود الوعاء الزكوي، إضافة إلى عكس مخصص زكاة بقيمة 3.7 مليون ريال بناء على الربط النهائي لفحوصات سنوات سابقة، وفقا للبيان.

تعيين وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عضوا في مجلسي إدارة "المراعي" و"نادك"

قرر مجلس إدارة كل من شركة المراعي والشركة الوطنية للتنمية...

Tue, 18 2025

"نادك" التي تأسست في 1981 تعد أحد أكبر الشركات الغذائية والزراعية في الشرق الأوسط، حيث يتنوع نشاطها ما بين منتجات الألبان والعصائر والخضار والأغذية المتنوعة، لديها 200 منتج تتواجد في 48 ألف منفذ بيع، حيث تبلغ قيمتها السوقية اليوم 6 مليارات ريال، وتملك فيها الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة الحصة الأكبر من رأس المال البالغة 38.6%.

التعريفات
السعوديةنادكسالكصندوق الاستثمارات العامةنتائج الشركات السعوديةالألبانتداولتاسي
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية