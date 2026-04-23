أرباح "موبايلي" تنمو 14% بدعم من تحسن الإيرادات

ارتفعت أرباح شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" السعودية 14.7% خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 880 مليون ريال.

وبحسب بيان الشركة على "تداول" اليوم، يعود سبب النمو في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى إلى نمو إيرادات كافة قطاعات الشركة، بالإضافة إلى زيادة قاعدة العملاء.

الإيرادات الإجمالية للشركة بلغت 5.04 مليار ريال، مسجلة زيادة 5.5% مقارنة بـ 4.78 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق، ما يعكس نمو إيرادات قطاعات الشركة المتنوعة.

وارتفع الربح التشغيلي 16.2% ليصل إلى 988 مليون ريال، مدعومًا بتحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة إجمالي الربح. على الجانب الآخر، زادت صافي المصاريف الأخرى إلى 83 مليون ريال، نتيجة انخفاض حصة الشركة في أرباح مشروع مشترك وتراجع إيرادات التمويل، مقارنة بـ 63 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق. بالإضافة إلى ذلك، بلغت مصروفات الزكاة وضريبة الدخل 25 مليون ريال خلال الربع الأول من 2026.

"موبايلي" التي تأسست في 2004 برأسمال 7.7 مليار ريال وأدرجت في السوق المالية السعودية في العام نفسه، تبلغ قيمتها السوقية اليوم 43.6 مليار ريال وتملك فيها مؤسسة الإمارات للاتصالات الحصة الأكبر بنسبة 28%.