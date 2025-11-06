قفز صافي دخل شركة التعدين العربية السعودية "معادن" بنحو 127% خلال الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي إلى 2.2 مليار ريال.

"معادن" أوضحت عبر بيان في "تداول" اليوم الخميس، أن السبب يعود إلى ارتفاع إجمالي الربح 65%، مدفوعا بارتفاع تأثير أسعار وحجم المبيعات، إضافة إلى ذلك ساهم ارتفاع الحصة في صافي ربح المشروعات المشتركة والمنشأة الزميلة وانخفاض تكلفة التمويل بشكل إيجابي في صافي الربح.

الإيرادات الربعية سجلت أعلى مستوى لها خلال 3 أعوام بارتفاعها 24.5% إلى 10 مليارات ريال بدعم ارتفاع أسعار بيع المنتجات لوحدات أعمال الفوسفات والألومنيوم والذهب، وكذلك ارتفاع حجم المبيعات لوحدات الفوسفات والألومنيوم والذهب.

"ويلت": نمضي بثقه في تنفيذ المشاريع

قال الرئيس التنفيذي للشركة روبرت ويلت، أن نتائج الربع الثالث قوية كما هو الحال خلال هذا العام، إذ بقيت معدلات إنتاج الأسمدة الفوسفاتية قريبة من أعلى مستوياتها المسجلة، وإستمرار إنتاج الألمنيوم بذات الوتيرة، كما شهدت معدلات إنتاج الذهب نمو خلال هذا الربع.

أكد الرئيس خلال إعلان نتائج الشركة، إكتمال نصف مسار مشروع فوسفات 3 - المرحلة الأولى- مع سيره وفق الجدول الزمني والميزانية المحددتين، مشيرا إلى أن الشركة تمضي بثقة تنفيذ جميع مشاريعنا وخططنا لدفع عجلة النمو.

تحافظ الشركة على مدى الإنتاج المتوقع لكامل العام عبر جميع وحدات أعمالها، حيث لايزال من المتوقع مواصلة زخم الإنتاج في الفوسفات، بالإضافة إلى وحدة أعمال الألمنيوم المتوقع أن يكون حجم الإنتاج بحلول نهاية العام بين 850 و1100 كيلو طن متري.

كما تتوقع الشركة أن تحافظ على معدلات الإنفاق الرأسمالي لكامل العام بين 7.55 و 9.55 مليار ريال

"معادن" تعتزم إضافة 5 آلاف موظف خلال عامين لدعم مشروعاتها

تتوقع شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، المملوكة للصندوق السيادي السعودي، إضافة نحو 5 آلاف موظف جديد خلال العامين المقبلين، لمواكبة مشروعات التعدين العملاقة في البلاد، وفقا للرئيس التنفيذي للشركة، روبرت ويلت.

ويلت قال خلال جلسة نقاشية في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض، إن التوسّع في التوظيف يأتي استجابةً لاحتياجات الشركة التي تشيد "عملاقاً تعدينياً في الصحراء".

تأتي خطط "معادن" في إطار مستهدفات رؤية 2030، التي تسعى إلى تنمية قطاع التعدين ليكون الركيزة الثالثة للاقتصاد الوطني إلى جانب النفط والبتروكيماويات، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 240 مليار ريال بحلول 2030.

الرئيس التنفيذي أشار إلى أن الشركة تركز جهودها في مجال الاستدامة على إدارة الطاقة والمياه والمخلفات، باعتبارها عناصر محورية لضمان استدامة عملياتها.

مضاعفة إنتاج الذهب بحلول 2030

تستهدف شركة "معادن" السعودية مضاعفة إنتاج الذهب بحلول 2030، وتطوير سلسلة توريد المعادن النادرة، كما كشف الرئيس التنفيذي للشركة بوب ويلت بمقابلة مع "فايننشال تايمز".

ويلت أفصح أن عملاقة المعادن تخطط لإنفاق حوالي 2.5 مليار دولار سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتطوير مواردها المحلية من النحاس والذهب والمعادن النادرة.

تجاوز إنتاج الذهب لدى "معادن" 494 ألف أونصة العام الماضي، وهو أعلى معدل إنتاج للمعدن الأصفر في تاريخ الشركة، ولعب منجم منصورة ومسرة دوراً أساسياً في تحقيقه، بحسب تقرير مجلس الإدارة لعام 2024.

"معادن" تعتزم تنفيذ برنامج نمو "سيُدهش الجميع"، بحسب ما صرّح رئيسها التنفيذي للصحيفة البريطانية، بينما تعمل الشركة على تطوير الموارد غير المستغلة في السعودية، بعد أن حدّدت أهدافاً جديدة ضمن ما وصفه بـ"التحديث الاستراتيجي".

"معادن" التي يملك صندوق الاستثمارات العامة حصة الأغلبية فيها، كانت قد استكملت عملية الاستحواذ على الحصة المتبقية لشركة ألكوا، البالغة 25.1%، في شركتي "معادن للألمنيوم" و"معادن للبوكسايت والألومينا" في الأول من يوليو الماضي، ما أسهم في تكامل محفظة أعمال الشركة في قطاع الألمنيوم.

الشركة تمضي قدما في مشروع "الرجم"، بعد صدور قرار الاستثمار النهائي من مجلس الإدارة، ما سيسمح بتطوير منجم ذهب من الفئة الثانية، من المتوقع أن ينتج 300 ألف أونصة سنوياً في منطقة حزام الذهب العربي.