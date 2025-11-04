سجلت شركة مرافق الكهرباء والمياه في الجبيل وينبع "مرافق" السعودية انخفاضا في أرباحها الفصلية خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغ 24% على أساس سنوي مع ارتفاع بعض التكاليف، وفقا لما أعلنته الشركة في إفصاح نشر على "تداول" اليوم الثلاثاء.

بلغ صافي ربح الشركة خلال الربع 170.7 مليون ريال، مقارنة بـ225.6 مليون في الربع المقابل من العام الماضي، و109 ملايين في الربع الثاني، بزيادة 55.7% على أساس فصلي، بحسب النتائج.

عزت الشركة الانخفاض في صافي الربح على أساس سنوي إلى ارتفاع تكاليف الوقود المستخدم في العمليات الإنتاجية بنسبة 32.7% وزيادة تكاليف الطاقة والمياه المشتراة 17%.

على أساس فصلي، ارتفع صافي الربح مع زيادة إيرادات الطاقة والمياه 5.7% وارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى 49%.

"مرافق"، التي أُسست في عام 2000، تعمل في مجال توفير خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وهي مملوكة لـ 4 جهات رئيسية: شركة "أرامكو" السعودية، وشركة "سابك"، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وصندوق الاستثمارات العامة.

تركز الشركة عملياتها في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، حيث توفر خدمات البنية التحتية الحيوية لدعم الصناعة والمجتمعات المحلية في هاتين المنطقتين.

تتضمن خدمات الشركة إنتاج وتوزيع الكهرباء وتحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي.