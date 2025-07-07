قفز صافي أرباح "صافولا" السعودية بنحو 113% خلال الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي إلى 385.5 مليون ريال.

"صافولا" عزت ذلك في بيان على "تداول" اليوم الأربعاء، إلى عكس صافي مخصص زكاة بـ 232.4 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2025، مقارنة بمصروف زكاة 21.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2024، ويعود سبب هذا إلى إلغاء مخصصات الزكاة الخاصة بالسنوات السابقة بعد خصم المصاريف المرتبطة بها، والبالغة 247.3 مليون ريال.

الشركة بينت أن ارتفاع الأرباح التشغيلية الأخرى أيضا أسهم في نمو صافي الدخل، حيث يعود ذلك إلى عدم وجود مصروفات غير متكررة (لمرة واحدة) تتعلق بأصل تابع لشركة ناشئة ضمن نشاط علامة "منش بوكس" بمبلغ 29 مليون ريال والذي تم تسجيله في الربع الثالث من 2024.

نمو الإيرادات التمويلية دعم الارتفاع أيضا تحقيق ربح غير متكرر من تسوية التزام خيار البيع (Put Option liability)، وبلغ صافي الأثر 40.2 مليون ريال، إضافة إلى انخفاض التكاليف التمويلية نتيجة عدم وجود مصروفات مالية صافية مرتبطة بديون تمت تسويتها في 2024، والبالغة 73.3 مليون ريال.

"التجزئة" و "تصنيع الأغذية" يدعمون المبيعات

سجلت "صافولا" في الربع الثالث من 2025، إيرادات قدرها 6.62 مليار ريال بنمو سنوي يصل إلى 18%، حيث دعم ذلك ارتفاع إيرادات قطاع التجزئة 6.8%، مدعومة بالتوسع والانتشار الجغرافي لشبكة المتاجر والتأثير الإيجابي لبرنامج تحسين تجربة العميل (CXR) الذي تطبقه شركة بنده للتجزئة.

كما دفع ارتفاع إيرادات قطاع تصنيع الأغذية نمو المبيعات، بدعم ارتفاع حجم المبيعات وأسعار السلع في قطاع زيوت الطعام وزيادة حجم المبيعات في قطاع السكر، إضافة إلى توحيد حسابات الشركة المصرية المتحدة للسكر ضمن القوائم المالية الموحدة للمجموعة بعد أن كانت مصنفة كشركة زميلة في فترة المقارنة.

المجموعة بينت أنه تماشيا مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، فإن الإيرادات لفترة المقارنة لا تشمل نتائج الأعمال التي تم التخارج منها في إيران، والعمليات المتوقفة في السودان.

استقالة فطاني جزء من خطة التحول الاستراتيجي

كانت قد أعلنت مجموعة "صافولا" في يوليو الماضي قبول استقالة وليد فطاني من منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة بناء على اتفاق مشترك كجزء من مراحل تنفيذ خطة التحول الاستراتيجي للمجموعة التي تهدف إلى التركيز على قطاع الأغذية.

فيما قررت تعيين سامح حسن رئيسا تنفيذيا، حيث كان قد شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة صافولا للأغذية المملوكة بالكامل للمجموعة منذ ديسمبر 2018.

"صافولا" التي تأسست في 1979 تعمل في قطاعين رئيسين وهما "الأغذية" و "التجزئة"، حيث تملك أكبر سلسلة من متاجر تجزئة في الشرق الأوسط والمعروفة بأسواق "بنده" التي يصل عددها إلى نحو 210 مراكز، لتصل قيمتها السوقية اليوم إلى 7.15 مليار ريال