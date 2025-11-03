أعلنت شركة المراكز العربية "سينومي سنترز" عن ارتفاع أرباحها بنسبة 52.3% خلال الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي، لتصل إلى 499.8 مليون ريال، مقارنةً بـ 328.1 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب إفصاح الشركة اليوم.

وأرجعت الشركة هذا النمو في الأرباح إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية وتحسن النفقات، إضافةً إلى عدد من العوامل الأخرى التي أسهمت في دعم الأداء المالي خلال الربع الثالث.

وأوضحت "سينومي سنترز" أن تكلفة الإيرادات انخفضت بنسبة 1.2% نتيجة تحسن النفقات التشغيلية، كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية الأخرى إلى 253 مليون ريال مدفوعةً بـ التسوية النهائية لمطالبة التأمين المرتبطة بحريق الظهران مول.

كما شهدت الشركة تراجع خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة بنسبة 37.8% لتصل إلى 81 مليون ريال، إضافةً إلى انخفاض صافي التكاليف التمويلية إلى 178.6 مليون ريال مقارنةً بـ 205.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وفي المقابل، أشارت الشركة إلى أن إيراداتها تراجعت بنسبة 6% خلال الربع الثالث لتبلغ 551.3 مليون ريال، مرجعةً ذلك إلى غياب إيرادات الظهران مول خلال الفترة.

"سينومي سنترز" تبدأ طرح صكوك مقومة بالريال السعودي

أعلنت شركة المراكز العربية (سينومي سنترز) اليوم بدء فترة الطرح والاكتتاب في صكوك مقوّمة بالريال السعودي ضمن برنامج إصدار الصكوك البالغة قيمته الإجمالية 4.5 مليار ريال سعودي، وذلك حتى 16 نوفمبر.

وأوضحت الشركة أن الصكوك موجهة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات داخل السعودية وأي جهات أخرى يُسمح لها بالاكتتاب وفق الأنظمة، مشيرة إلى أن شركة الراجحي المالية تتولى دور المستشار المالي ومدير الترتيب الوحيد والمتعامل.

ويبلغ سعر الطرح والقيمة الاسمية للصك الواحد 1000 ريال سعودي، فيما يبلغ العائد السنوي 8.5% يُدفع بشكل ربع سنوي، على أن تكون مدة الاستحقاق 6 سنوات مع خيار الاسترداد ابتداءً من الذكرى السنوية الثالثة للإصدار.

وبيّنت "سينومي سنترز" أن الصكوك ذات أولوية غير مضمونة، وستُعامل على أنها رأسمال لأغراض الزكاة طوال فترة سريانها، مؤكدةً أنه تم تقديم طلب لإدراج الصكوك في السوق المالية السعودية (تداول).