أرباح "سابك للمغذيات" تنمو 24% بدعم من ارتفاع متوسط أسعار البيع

ارتفعت أرباح شركة "سابك للمغذيات الزراعية" 24.6% خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 1.2 مليار ريال.

وبحسب بيان الشركة على "تداول" اليوم، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع لمعظم منتجاتها، وقد حد من ارتفاع صافي الربح الانخفاض في الكميات المباعة وانخفاض الحصة في نتائج شركة زميلة ومشروع مشترك.

النتائج أظهرت تباينا بين الإيرادات والربحية، حيث سجلت الشركة إجمالي إيرادات بلغ نحو 2.87 مليار ريال بانخفاض 6.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بسبب تراجع الكميات المباعة بالرغم من ارتفاع متوسط أسعار البيع.

الشركة تأسست في 1965، وتعمل في إنتاج وتحويل وتصنيع الأسمدة والمغذيات الزراعية بجميع أنواعها، بما في ذلك دون حصر الأمونيا واليوريا وتسويقها والاتجار فيها داخل السعودية وخارجها، حيث تبلغ قيمتها السوقية اليوم 59 مليار ريال وتملك الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" حصة 50.1% من رأس المال.

يذكر أن الجمعية العمومية لشركة سابك للمغذيات الزراعية، وافقة خلال مارس الماضي على دمج الشركة الوطنية للأسمدة الكيماوية "ابن البيطار" في "سابك للمغذيات" وحل "ابن البيطار" بعد عملية الاندماج.