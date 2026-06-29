تراجع صافي أرباح سابك للمغذيات الزراعية 64% خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي إلى 379 مليون ريال، مقارنة مع مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

الشركة عزت التراجع عبر بيان في "تداول" اليوم الأحد، إلى انخفاض الكميات المباعة نتيجة التحديات في سلاسل الإمداد، إضافة إلى انخفاض نتائج شركة زميلة ومشروع مشترك، فيما حد من هذا الانخفاض ارتفاع متوسط أسعار البيع لمعظم منتجات الشركة.

تحديات سلاسل الإمداد ألقت بتأثيرها أيضا على إيرادات الشركة الفصلية، والتي تراجعت 27% إلى 2.4 مليار ريال، مقارنة مع 3.2 مليار ريال على أساس سنوي.

من جهته قرر مجلس إدارة الشركة توزيع 1.66 مليار ريال أرباحا للنصف الأول من العام الجاري، وذلك بواقع 3.5 ريال للسهم تمثل 35% من قيمته الاسمية، على أن يكون تاريخ الأحقية 30 يوليو الجاري، والتوزيع في 10 أغسطس المقبل.

الشركة ذكرت في تقريرها للربع الثاني، أن أسعار منتجات الأسمدة الزراعية بلغت ذروتها بداية الربع الحالي، حيث تنافس المستوردون العالميون على الشراء لتعويض نقص الإمدادات من الشرق الأوسط، في الوقت ذاته، أدى نقص المواد الأولية من الكبريت والأمونيا والغاز الطبيعي إلى انخفاض إنتاج الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية.

وأضافت مع نهاية الربع، بدأت تظهر ملامح استقرار الطلب بشكل نسبي، إضافة إلى جمود تعويض نقص الإمدادات مثل عودة تخصيص حصص تصدير اليوريا من الصين إلى الأسواق العالمية، مما أدى إلى تراجع أسعار اليوريا وعودتها إلى مستويات ما قبل الأزمة السياسية. على النقيض، حافظت أسعار الأسمدة الفوسفاتية على ارتفاعها بسبب ارتفاع المواد الأولية لإنتاجها.

وأشارت إلى أن الاتفاقية المبدئية الموقعة بين أمريكا وإيران، ساهمت بالسماح لعدد كبير من السفن المعلقة سابقا في الخليج العربي بعبور مضيق هرمز والوصول للأسواق العالمية لتلبية احتياجاتها.

الشركة توقعت أن تحسن حجم الطلب في الربع الثالث على اليورويا مع عودة أسعاره إلى مستويات ما قبل الأزمة، سيساعد على تحقيق مزيد من الاستقرار في الأسواق العالمية، كذلك سيؤدي تحسن توفر المنتجات وزيادة المنافسة بين الموردين، إلى الحد من عودة الأسعار إلى المستويات المرتفعة التي شهدها الربع الثاني، متوقعة أن تستقر حركة التجارة العالمية، حيث يبدأ المستوردون في استيعاب الإمدادات وبناء المخزون استعدادا لموسم زراعة المحاصيل الشتوية.

كانت الجمعية العمومية لشركة سابك للمغذيات، قد وافقت في الربع الألو على دمج الشركة الوطنية للأسمدة الكيماوية "ابن البيطار" في "سابك للمغذيات" وحل "ابن البيطار" بعد عملية الاندماج.

الشركة تأسست في 1965، وتعمل في إنتاج وتحويل وتصنيع الأسمدة والمغذيات الزراعية بجميع أنواعها، بما في ذلك دون حصر الأمونيا واليوريا وتسويقها والاتجار فيها داخل السعودية وخارجها، حيث تبلغ قيمتها السوقية اليوم أكثر من 58 مليار ريال، وتملك الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" حصة 50.1% من رأس المال.