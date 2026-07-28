قفز صافي أرباح شركة الاتصالات المتنقلة السعودية"زين" بنسبة 60.6% خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي إلى 204 ملايين ريال، متجاوزا متوسط توقعات المحللين البالغ 151 مليون ريال.

"زين" عزت ذلك عبر بيان في "تداول" اليوم الثلاثاء، إلى ارتفاع إجمالي الربح 1.8% نتيجة تحسن مزيج الإيرادات بدعم نمو خدمات الجيل الخامس لقطاع الأفراد، وارتفاع الربح التشغيلي 17.7%، جراء انخفاض مصروفات الاستهلاك والإطفاء، نتيجة الاستهلاك الكامل لبعض الأصول، كما سجلت الشركة دخلا غير متكرر بـ 15 مليون ريال من صندوق الخدمة الشاملة، وانخفضت تكاليف التمويل 7%، نتيجة تحسين هيكل مديونية الشركة.

من جهته استقرت الإيرادات الفصلية دون تغيير كبير مقارنة بالفصل المماثل من العام الماضي، لتبلغ 2.65 مليار ريال، ما يعكس ثبات إجمالي الإيرادات عبر مختلف مصادر الدخل، رغم تراجع مبيعات أجهزة الهواتف خلال الربع.

الشركة بينت أيضا أن إجمالي الإنفاق الرأسمالي منذ بداية العام الجاري بلغ 178 مليون ريال، وذلك لمواصلة تعزيز تجربة العملاء والارتقاء بجودة الخدمات، فيما ارتفعت ربحية السهم إلى 45 هللة.

"زين السعودية" التي تأسست في 2008، تقدم جميع خدمات الاتصالات وتعمل في صيانة وتشغيل وادارة وتطوير الشبكات، حيث تصل قيمتها السوقية اليوم إلى 10.5 مليار ريال وتملك فيها شركة زين الكويتية حصة 37% من رأسمالها.