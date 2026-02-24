أرباح "جمجوم فارما" السنوية تقفز 30% بفعل زيادة الإيرادات

قفز صافي أرباح شركة مصنع جمجوم للأدوية " جمجوم فارما " أكثر من 30% خلال العام الماضي إلى 463.8 مليون ريال، بدعم زيادة الإيرادات

الشركة عزت الارتفاع عبر بيان في " تداول " اليوم الثلاثاء، إلى تحسن هوامش الربح بفضل تحسن مزيج المنتجات، والرافعة التشغيلية القوية، كما تعززت بفضل صافي دخل التمويل الإيجابي وأرباح المشروع المشترك الجزائري، وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة وعدم وجود رسوم استثنائية من عام سابق.

إيرادات العام 2025 نمت بنسبة 13.8% إلى 1.5 مليار ريال، مدفوعة بالتنفيذ التجاري المنضبط، والطلب المتزايد على العلامات التجارية الاستراتيجية ذات القيمة العالية، ونمو حجم المبيعات في الأسواق الرئيسية، كما تعزز الأداء بإطلاق منتجات جديدة، وتحسين استجابة سلسلة التوريد، لا سيما في السعودية والخليج والعراق ومصر.

من جهته أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع 140 مليون ريال أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الثاني من 2025، بواقع ريالين للسهم، حيث سيكون تاريخ الأحقية 1 مارس المقبل والتوزيع في 15 من الشهر ذاته.

"جمجوم فارما" تأسست في 1994 وتعمل في تطوير وتصنيع وتسويق المنتجات الصيدلانية ومستحضرات التجميل ومنتجات الرعاية الصحية، وبيعها في أكثر من 36 دولة، حيث تبلغ قيمتها السوقية اليوم 9 مليارات ريال ويملك الحصة الأكبر منها يوسف جمجوم بنسبة 41.65% من رأس المال.