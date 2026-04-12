الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأحد, 12 أبريل 2026 | 24 شَوَّال 1447
Logo
الشركات

أرباح "المتقدمة" الفصلية تتراجع 58% بضغط مصاريف الاستهلاك

«الاقتصادية» من الرياض
الأحد 12 أبريل 2026 9:43 |1 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
تراجعت أرباح المتقدمة للبتروكيماويات بنحو 58.3% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 72 مليون ريال خلال الربع الأول من 2025.

"المتقدمة" بررت عبر بيان في "تداول" اليوم الأحد، التراجع إلى تسجيل مصاريف الاستهلاك، والتكاليف الثابتة وتكاليف التمويل في قائمة الدخل نتيجة البدء بالأعمال التشغيلية للشركة المتقدمة للبولي أوليفينات للصناعة في الربع الثالث من 2025.

انخفاض صافي الربح يأتي رغم ارتفاع الإيرادات وانخفاض أسعار البروبان 14% وتحقيق ربح من بيع الاستثمار في شركة زميلة بعد تنفيذ صفقة تبادل الأسهم مع "إس كيه غاز" للبتروكيماويات المحدودة.

في المقابل نمت الإيرادات الفصلية 75.7% بدعم ارتفاع كميات المبيعات 94% نتيجة البدء بالأعمال التشغيلية للشركة المتقدمة للبولي أوليفينات للصناعة في الربع الثالث من عام 2025، ويأتي الارتفاع رغم انخفاض صافي أسعار المبيعات 10%.

التعريفات
المتقدمة للبتروكيماوياتالسعوديةتاسيتداولنتائج الشركات السعودية
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية