أرباح "العربي الوطني" في 2025 تنمو 3% بدعم العمولات

نما صافي أرباح البنك العربي الوطني بنسبة 3% خلال العام الماضي على أساس سنوي إلى 5.11 مليار ريال.

البنك أوضح خلال بيان اليوم الأحد في "تداول"، أن صافي الدخل ارتفع بدعم زيادة صافي دخل العمولات وصافي الأتعاب، وتوزيعات الأرباح، وصافي المكاسب من أدوات مالية مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل، إضافة إلى زيادة صافي أرباح تحويل عملات أجنبية وصافي دخل المتاجرة، مع تراجع مخصص انخفاض قيمة عقارات أخرى مملوكة، ومصاريف عمومية وإدارية وأخرى متعلقة بالمباني.

أشار إلى أن صافي دخل عمولات التمويل للبنك ارتفع 1% إلى 6.1 مليار، فيما زاد دخل عمولات الاستثمارات 14.5% إلى 2.8 مليار، وذلك جراء ارتفاع صافي محفظة القروض والسلف ونمو صافي الاستثمارات.

جمع 750 مليون دولار من طرح صكوك

البنك العربي الوطني كان قد جمع في سبتمبر الماضي، 750 مليون دولار من طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة وقابلة للاسترداد بعد 5 أعوام بعائد سنوي 6.4%.

الهدف من الطرح كان تحسين رأس المال، ولأغراض البنك المصرفية العامة وتلبية لأهدافها المالية والاستراتيجية وفقا لإطار التمويل المستدام، حيث تم طرح 3750 صك بحد أدنى 200 ألف دولار.

الصكوك أدرجت في سوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 بصيغته المعدلة.

البنك العربي الوطني تأسس في 1979 ويقدم خدمات مصرفية ومالية متكاملة لعملائه من الأفراد والشركات، حيث تبلغ قيمته السوقية اليوم 45.6 مليار ريال ويملك "البنك العربي ش م ع" الحصة الأكبر من رأس المال البالغة 40%.