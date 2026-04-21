أرباح العربي الوطني ترتفع 4% إلى 1.36 مليار ريال خلال الربع الأول





ارتفعت أرباح البنك العربي الوطني، إلى 1.36 مليار ريال خلال الربع الأول 2026 بنسبة قدرها 4%، مقارنة بأرباح قدرها 1.3 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2025.

قال البنك في بيان على "تداول" اليوم، إن سبب ارتفاع الأرباح يعود إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمولات الخاصة بنسبة 12.07% ويعزى هذا إلى ارتفاع صافي محفظة القروض والسلف بنسبة 10.94% وارتفاع صافي الاستثمارات بنسبة 16.45%.

كما ارتفعت توزيعات أرباح، صافي دخل المتاجرة، صافي دخل العمليات الأخرى وصافي مكاسب/ (خسائر) من بيع استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة. مع الانخفاض في صافي مخصص خسائر ائتمان متوقعة ومخصصات أخرى ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تحسن الجودة الائتمانية للمحفظة.

وأكد البنك أن جودة أصول البنك المرنة ونهجه الفعال في تكوين المخصصات، إلى جانب استمرارية فاعلية السياسات الائتمانية المتبعة لدى البنك بما يتماشى مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9، انعكس مجتمعاً على انخفاض في صافي إجمالي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى.