الأربعاء, 14 يناير 2026 | 25 رَجَب 1447
أرباح "إكسترا" تنمو 5.6% خلال 2025 بدعم زيادة الإيرادات

الاثنين 12 يناير 2026 10:15 |1 دقائق قراءة
إكسترا

نما صافي أرباح "إكسترا" السعودية العاملة في قطاع الأجهزة الكهربائية والاتصالات بنحو 5.6% العام الماضي على أساس سنوي إلى 493.8 مليون ريال بدعم زيادة الإيرادات.

الشركة أوضحت خلال بيان على "تداول" اليوم، أن الإيرادات السنوية ارتفعت 9.8% على أساس سنوي إلى 7.4 مليار ريال جراء تحسن تجربة التسوق ونمو المبيعات إضافة إلى نمو محفظة التمويل الاستهلاكي.

"إكسترا" تسجل أبطأ نمو فصلي في أرباحها منذ 2023 رغم تفوقها على التوقعات

واصلت شركة "إكسترا" العاملة في بيع السلع الإلكترونية والمدرجة في...

Tue, 07 2025

"إكسترا" بينت أن صافي ربح الربع الأخير من 2025 استقر عند 158.4 مليون ريال، مماثلا لصافي ربح الربع الأخير من 2024، حيث جاء ذلك نتيجة تراجع الإيرادات الربعية 6.7% على أساس سنوي إلى 1.78 مليار ريال.

أشارت في بيان النتائج المالية، إلى أنها تستخدم خيار نموذج التكلفة لقياس العقارات، و العقارات الاستثمارية، مبينة أنها قامت بشراء 2.63 مليون من أسهم الخزينة منذ تاريخ موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية نهاية مايو الماضي.

