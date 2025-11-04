حققت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 101 مليار ريال في الربع الثالث من العام الجاري، بتراجع 2.3% على أساس سنوي، لكنها جاءت أفضل من توقعات المحللين.

يعزى هذا التراجع في المقام الأول إلى انخفاض أسعار النفط الخام بنحو 11.6%، الا أن زيادة الكميات المباعة حد من تراجع الأرباح إضافة إلى انخفاض تكاليف التشغيل خلال الفترة.

كما نمت الأرباح بشكل جيد مقارنة بالربع السابق وبنحو 18.8% مستفيده من تحسن طفيف في أسعار النفط، بالإضافة إلى زيادة الكميات.

كيف حدت التكاليف من أثر انخفاض الإيرادات؟

تراجعت إيرادات "أرامكو" خلال الربع الثالث بنحو 7.3% لتصل إلى 386.2 مليار ريال، وكان الانخفاض بشكل أساس نتيجة انخفاض أسعار المنتجات المكررة والكيميائية وانخفاض أسعار النفط الخام، رغم ارتفاع الكميات.

حد تراجع تكاليف التشغيل من أثر انخفاض الإيرادات بشكل واضح خلال الربع الثالث التي تراجعت 17.3%، وذلك من خلال انخفاض المشتريات المتعلقة بالنفط بالإضافة إلى تراجع ريع الإنتاج.

أبرز النتائج التشغيلية لأرامكو-02

التدفق النقدي الحر يصعد لأعلى مستوى خلال 7 فصول

حققت "أرامكو"، تدفق نقدي حر خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغ 88.4 مليار ريال، وبزيادة بلغت 7% على أساس سنوي، مسجله بذلك أعلى مستوى خلال 7 فصول.

جاء نمو التدفق النقدي الحر بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي النقد من أنشطة التشغيل وانخفاض النفقات الرأسمالية، وذلك على أساس سنوي.

الشركة تستخدم التدفقات الحرة لتقيم حجم النقد المتوفر لديها لأنشطة التمويل وكذلك من أجل توزيعات الأرباح، وتعرف الشركة التدفقات النقدية الحرة بأنها صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل بعد خصم النفقات الرأسمالية.

أرامكو تزيد إنتاجها من الغاز وترفع مستهدفات 2030

ارتفع إنتاج أرامكو السعودية من الغاز الطبيعي بنسبة 4.7% على أساس سنوي خلال الربع الثالث، ليبلغ 12.6 مليار قدم مكعب قياسي يوميا، وذلك ضمن جهودها لتعزيز موثوقية قطاع التنقيب والإنتاج.

الشركة رفعت خلال الربع الثالث مستهدف نمو الطاقة الإنتاجية لغاز البيع من 60% خلال 2021 إلى 80% بحلول 2030، ومع هذا النمو فإن الشركة تتوقع زيادة تتجاوز مليون برميل يوميا في إنتاج السوائل المصاحبة عالية القيمة، ونتيجة لذلك فإن فإن إجمالي الغاز والسوائل المصاحبة المتوقعة تبلغ نحو 6 ملايين برميل مكافئ نفطي بحلول 2030.

مشروعات توسعية في النفط والغاز

واصلت أرامكو تنفيذ خططها لزيادة طاقة إنتاج غاز البيع وتشمل هذه الخطط تطوير حقل المرجان والبري، المتوقع اكتماله خلال العام الجاري، حيث سيضيفا طاقة إنتاجية من النفط الخام تبلغ 300 ألف برميل في اليوم و 250 ألف برميل يومي على التوالي.

كما أحرزت الشركة تقدما في مشاريع زيادة الطاقة الإنتاجية من النفط الخام، في حقل الطلوف حيث من المتوقع أن تتم معالجة 600 ألف برميل في اليوم من النفط الخام في 2026.