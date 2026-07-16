وقعت شركة أديس القابضة، عقدين جديدين لمنصتي حفر بحريتين مرفوعتين في القطاع البريطاني من بحر الشمال وفي نيجيريا، بقيمة إجمالية تبلغ 862 مليون ريال (229 مليون دولار).

"أديس" أوضحت عبر بيان على "تداول" اليوم الخميس، أن العقد الأول تم توقيعه مع "نيو نيكست وإنيرجي إي آند بي يو كي"، لمنصة الحفر البحرية المرفوعة Shelf Drilling Fortress في قطاع بريطانيا من بحر الشمال، بقيمة 483 مليون ريال (129 مليون دولار)، شاملة المدة المؤكدة وفترتي التمديد الاختياريتين ورسوم بدء الأعمال والترحيل، مبينة أن العقد يشمل بئرين مؤكدتين بمدة 550 يوما، بجانب فترتي تمديد اختياريتين تغطي كل منهما بئراً واحدة بمدة 275 يوما لكل منهما، متوقعة أن تبدأ أعمال المنصة خلال الربع الرابع من 2026.

أضافت أن العقد الثاني تم توقيعه مع "سيبلات لإنتاج الطاقة"، للمنصة البحرية المرفوعة Shelf Drilling Odyssey في نيجيريا، بقيمة 375.3 مليون ريال (100.1 مليون دولار) بما في ذلك حصة شريك أديس المحلي، وذلك عن فترة المدة المؤكدة فقط، شاملة رسوم بدء الأعمال والترحيل، مشيرة إلى أن مدة العقد سنتين مع تمديد اختياري غير مسعر لفترتين مدة كل منهما سنة، متوقعة أن تبدأ أعمال المنصة في الربع الأول من 2027.

قالت أن العقود تعزز موقعها في السوقين وتعكس بيئة الطلب القوية واستمرار زخم النشاط البحري، ويأتي ذلك في أعقاب فوزها بعقد Shelf Drilling Victory في نيجيريا، وتمديد عقد Shelf Drilling Winner في هولندا، ويبنى على سلسلة عقود فازت بها بالنصف الأول من 2026، بما يدعم استراتيجية أديس الرامية إلى تأمين أعمال متراكمة طويلة الأجل، والحفاظ على معدلات استخدام مرتفعة للأسطول، وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.

مجلس إدارة الشركة أديس كان قد أوصى الشهر الماضي، بزيادة رأسمالها بنسبة 100% إلى 2.25 مليار ريال، وذلك عن طريق منح أسهم، حيث ستتم الزيادة عبر رسملة 1.12 مليار ريال من رصيد علاوة الإصدار، بمنح سهما واحدا مقابل كل سهم يملكه المساهم وقت الاستحقاق، حيث تهدف لدعم استراتيجية النمو طويلة الأجل عبر تعزيز قاعدة رأس المال وتقوية هيكل حقوق المساهمين، بما يعكس قوة المركز المالي للشركة، ويعزز عوائد المساهمين، و يدعم خطط التوسع المستقبلية.

أرباح أديس للربع الأول كانت قد ارتفعت 22% على أساس سنوي إلى 236.5 مليون ريال، بدعم مساهمة الاستحواذ على "شيلف دريلنج"، كما نمت الإيرادات الفصلية بـ 63% لتصعد إلى 2.39 مليار ريال، جراء التميز التشغيلي لأسواقها، بجانب مساهمات الأسواق التي دخلت إليها مؤخرا، إضافة إلى العمليات المتوسعة عالميا.

الشركة كانت قد علقت نهاية مارس الماضي عمل بعض منصاتها الحفرية البحرية في الخليج العربي، نتيجة التوترات الإقليمية الجارية، لضمان سلامة موظفيها وأصولها، في حين تعمل على متابعة المستجدات وضمان الاستعداد التشغيلي، مشيرة إلى أن حجم المجموعة وتنوعها الجغرافي الذي يضم 123 منصة حفر في 20 دولة، يمكنها من التعامل مع مثل هذه الاضطرابات بدعم نموذج أعمالها المتنوع.

"أديس" التي تأسست في 2022، تعمل في مجال الخدمات التعاقدية للحفر وصيانة الآبار البرية والبحرية المتصلة باستخراج النفط والغاز، حيث تبلغ قيمتها السوقية اليوم 21.7 مليار ريال، وتمتلك "أديس إنفستمنتس" حصة 36.5% من رأسمالها، فيما يملك صندوق الاستثمارات العامة مجموع أسهم يبلغ 23.7% من الإجمالي.