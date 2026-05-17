"أديس" تمدد عقد منصة في بحر الشمال مقابل 832 مليون ريال

مددت شركة أديس السعودية القابضة، عقد منصة الحفر البحرية Shelf Drilling Winner، مع شركة تيناز إنرجي نيذرلاندز الكندية، وذلك من عام واحد إلى 3 أعوام، مع الاحتفاظ بنفس المدد الاختيارية.

"أديس" أوضحت في بيان على "تداول" اليوم الأحد، أن القيمة الإجمالية المحتملة للعقد بما يشمل المدة المؤكدة الجديدة وفترتي التمديد الاختياريتين، نحو 832.2 مليون ريال، وذلك للعمل في القطاع الهولندي من بحر الشمال.

بينت أن هذا التمديد يعزز رصيد الأعمال المتراكمة المؤكدة لدى الشركة، ويدعم بشكل أكبر وضوح الرؤية لإيرادات المنصة "Shelf Drilling Winner"، ب جانب دعم استمرار تشغيل المنصة في القطاع الهولندي من بحر الشمال.

التمديد يعكس النهج التجاري المنضبط الذي تتبعه أديس، وتركيزها على تأمين أعمال لأسطولها في بيئة سوقية لا تزال تتسم بشح المعروض، من منصات الحفر البحرية وندرة الأصول القادرة على تلبية الطلب.

العقد كان قد بدأ منتصف نوفمبر 2025، وقد تم ترسيته في الأصل لمدة مؤكدة تبلغ عاما واحدا إضافة إلى خيار التمديد مرتين لعام واحد لكل منهما، وبعد التمديد، أصبح العقد يتضمن مدة مؤكدة تمتد لـ 3 أعوام، مع احتفاظ تيناز بخياري التمديد الإضافيين.

وكانت أرباح شركة أديس القابضة قد ارتفعت 22% خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي إلى 236.5 مليون ريال، مقارنة مع 194.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، وذلك بدعم مساهمة الاستحواذ على "شيلف دريلنج".

فيما سجلت إيراداتها الفصلية نموا قويا بلغ 63% لتصعد إلى 2.39 مليار ريال، بدعم التميز التشغيلي لأسواقها الرئيسية، بجانب مساهمات الأسواق التي دخلت إليها مؤخرا، إضافة إلى الاستحواذ على شركة "شيلف دريلنج" والعمليات المتوسعة عالميا.

الشركة كانت قد علقت نهاية مارس الماضي، عمل بعض منصاتها الحفرية البحرية في الخليج العربي، نتيجة التوترات الإقليمية الجارية، لضمان سلامة موظفيها وأصولها، في حين تعمل على متابعة المستجدات وضمان الاستعداد التشغيلي، مشيرة إلى أن حجم المجموعة وتنوعها الجغرافي الذي يضم 123 منصة حفر في 20 دولة، يمكنها من التعامل مع مثل هذه الاضطرابات بدعم نموذج أعمالها المتنوع.

كما أعلنت إرشادتها للأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لعام 2026، إذ تتراوح في نطاق 4.5 - 4.8 مليار ريال، ما يعكس ارتفاعا بـ 33 - 44% مقارنة بالحد الأعلى لإرشادات 2025 البالغة 3.39 مليار ريال، مبينة أن الإرشادات تستند إلى جملة عوامل عززت نظرتها المستقبلية، في مقدمتها تحسن مستوى وضوح الرؤية فيما يتعلق بأداء "شيلف دريلينج"، وزيادة الثقة بتحقق وفورات التشغيل المشترك المتوقعة، فضلا عن استمرار الزخم عبر الأسواق الدولية للمجموعة.

"أديس" التي تأسست في 2022، تعمل في مجال الخدمات التعاقدية للحفر وصيانة الآبار البرية والبحرية المتصلة باستخراج النفط والغاز، حيث تبلغ قيمتها السوقية اليوم 21.7 مليار ريال، وتمتلك شركة "أديس إنفستمنتس" حصة 36.5% من رأسمالها، فيما يملك صندوق الاستثمارات العامة مجموع أسهم يبلغ 23.7% من إجمالي الأسهم.