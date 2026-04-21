"أبل" تنهي الجدل بشأن الخلافة وتختار قائدها الجديد





أعلنت "أبل" أن تيم كوك سيتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي للشركة العملاقة في سبتمبر، على أن يخلفه جون تيرنوس، أحد المخضرمين في المجموعة.

وقال كوك في بيان "لقد كان أعظم شرف في حياتي أن أكون الرئيس التنفيذي لشركة أبل وأن أحظى بالثقة لقيادة مثل هذه الشركة الاستثنائية".

وانضم كوك إلى "أبل" 1998، وتدرج في المناصب وأسهم في دفع نجاحها كرئيس تنفيذي للعمليات، حيث قام بتنسيق سلسلة التوريد المعقدة للشركة.

وتولى منصب الرئيس التنفيذي للشركة 2011 بعد مغادرة مؤسسها ستيف جوبز؛ بسبب مشكلات صحية.

ويُنسب إلى كوك الفضل في توسيع خط إنتاج شركة أبل ورفع قيمتها إلى نحو 4 تريليونات دولار بناء على قيمة أسهمها.

وكان كوك العقل المدبر للإستراتيجية التي جعلت الصين القاعدة التصنيعية الرئيسية لأجهزة أبل، حيث يتم تجميع الغالبية العظمى من أجهزة آيفون.

وقال رئيس مجلس الإدارة المنتهية ولايته آرثر ليفينسون في بيان "لقد حولت قيادة تيم غير المسبوقة والمتميزة أبل إلى أفضل شركة في العالم".

أما تيرنوس الذي انضم إلى فريق تصميم منتجات أبل 2001 وأصبح نائبا أول لرئيس قسم هندسة الأجهزة على مدى العقدين التاليين فقال: في البيان نفسه "بعدما أمضيت معظم حياتي المهنية في شركة أبل، كنت محظوظا بالعمل تحت قيادة ستيف جوبز وبأن يكون تيم كوك مرشدي".