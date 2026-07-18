وقّع نادي الهلال اتفاقية شراكة إستراتيجية مع مجموعة NHC لمدة 3 مواسم، لتصبح الشريك الرئيسي للنادي وتظهر علامتها على صدر قمصان جميع فرق كرة القدم، بحسب بيان للنادي اليوم.

تمنح الاتفاقية مجموعة NHC صفة الشريك الرئيسي لنادي الهلال، على أن يظهر شعارها في مقدمة قمصان جميع فرق كرة القدم بالنادي، إلى جانب فرق الفئات السنية والأكاديمية، طوال مدة الشراكة.

وتأتي الخطوة ضمن توجه الهلال إلى توسيع قاعدة شراكاته التجارية وتعزيز موارده التسويقية، عبر اتفاقيات طويلة الأجل مع شركات محلية كبرى.

تعزيز الإيرادات التجارية

تتيح الشراكة الجديدة لمجموعة NHC حضورا بارزا على قمصان فرق الهلال وفي منصاته وفعالياته المختلفة، فيما يستفيد النادي من إضافة علامة تجارية رئيسية إلى محفظة شركائه.

ويواصل الهلال توسيع استثماراته التجارية بالتوازي مع مشاركاته المحلية والقارية، مستفيداً من جماهيريته وقيمته التسويقية في سوق الرعاية الرياضية السعودية.

قميص مستوحى من الرمال

بالتزامن مع إعلان الشراكة، كشف الهلال وشركة «بوما» عن القميص الأساسي للفريق للموسم الرياضي 2026-2027، ضمن حملة تحمل شعار «شعار واحد.. مجد واحد».

ويستمد تصميم القميص تفاصيله من حركة الكثبان الرملية في السعودية، في محاولة لربط هوية النادي بعناصر مستوحاة من البيئة المحلية، مع الحفاظ على اللون الأزرق المرتبط بقميص الهلال.

ويأتي القميص الجديد ضمن الشراكة بين النادي و«بوما»، التي تتولى تصميم وتصنيع أطقم فرق الهلال.