EA Sports تتجاوز صدمة الانفصال عن "فيفا" بتحديث يحاكي مونديال 2026

أطلقت شركة EA Sports تحديثاً جديداً يحمل اسم “The World’s Game” لمحاكاة نهائيات كأس العالم 2026 عبر لعبتي “FC 26” و”FC Mobile”، في خطوة تستهدف تعزيز حضورها في سوق ألعاب كرة القدم الإلكترونية والاستفادة من الزخم المرتبط بالبطولة العالمية.

ويأتي التحديث في إطار استراتيجية الشركة لترسيخ علامتها التجارية الجديدة “EA Sports FC”، بعد إنهاء شراكتها التاريخية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عام 2022، والتي استمرت لما يقرب من 3 عقود.

استثمار في أكثر الأطوار ربحية

تسعى EA Sports من خلال التحديث الجديد إلى تنشيط إيراداتها من أطوار اللعب الأكثر تحقيقاً للعوائد، عبر إطلاق محتوى مرتبط بكأس العالم واستقطاب قاعدة أوسع من اللاعبين قبل انطلاق البطولة.

وبحسب منصة Inside World Football المتخصصة في صناعة واقتصاد كرة القدم، تستند الشركة إلى شبكة تراخيص واسعة تضم أكثر من 300 منظمة كروية في العالم، ما يمنحها قدرة على تقديم محتوى قريب من الواقع رغم فقدانها العلامة التجارية الخاصة بـ”فيفا”.

53 منتخبًا وعودة البرازيل

يتضمن التحديث 53 منتخبًا مرخصاً، من بينها 41 منتخباً من أصل 48 مشاركاً في كأس العالم 2026، ما يمثل نحو 77% من المنتخبات المتأهلة للبطولة.

كما أبرمت الشركة اتفاقيات ترخيص جديدة مع اتحادات البرازيل وإسبانيا والبرتغال، تشمل استخدام الأطقم الرسمية والشعارات والحقوق التجارية المرتبطة باللاعبين.

وأعاد التحديث منتخب البرازيل إلى اللعبة بعد سنوات من الغياب نتيجة خلافات سابقة تتعلق بحقوق الصور والمقابل المالي، وهو ما يعزز جاذبية المحتوى لدى قاعدة جماهيرية واسعة في أمريكا اللاتينية والأسواق العالمية.

توسيع الأصول الرقمية

عملت EA Sports على توسيع قاعدة أصولها الرقمية من خلال إضافة ملعبين حقيقيين جديدين إلى جانب ملعب افتراضي مملوك للشركة، في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة المستخدم مع خفض تكاليف التراخيص على المدى الطويل.

ويتيح التحديث لمستخدمي الأجهزة المنزلية خوض بطولة كاملة تضم 48 منتخباً، بما يتوافق مع النظام الجديد لكأس العالم، فيما يستهدف مستخدمي الهواتف المحمولة عبر نسخة مختصرة تبدأ من دور الـ16، بهدف رفع معدلات التفاعل والاستخدام اليومي.

غياب العلامة التجارية لـ "فيفا"

رغم فقدانها حق استخدام اسم “FIFA”، نجحت EA Sports في الحفاظ على مكانتها في سوق ألعاب كرة القدم بفضل محفظة تراخيص واسعة تشمل أكثر من 20 ألف لاعب، و750 نادياً ومنتخباً، و120 ملعباً، إضافة إلى 35 بطولة دوري محلية حول العالم.

ويظهر إطلاق تحديث كأس العالم 2026 قدرة الشركة على تعويض غياب العلامة التجارية لـ”فيفا” من خلال الاستثمار في المحتوى المرخص والشراكات المباشرة مع الاتحادات والأندية، في وقت تزداد فيه المنافسة على سوق ألعاب كرة القدم الإلكترونية عالميا.