أعلن نادي بايرن ميونيخ عن تحقيق إيرادات قياسية بلغت 978.3 مليون يورو، بزيادة قدرها 2.8% مقارنة بالموسم السابق، وفقا لإعلان النادي اليوم الأحد.

النادي الألماني، الذي كشف عن نتائجه المالية للسنة المالية 2024-2025، بلغت الأرباح التشغيلية (EBITDA) 187.8 مليون يورو، بزيادة قدرها 11.3%، بينما بلغت الأرباح قبل الضرائب 42.5 مليون يورو.

وبلغ صافي الربح 27.1 مليون يورو، مسجلاً بذلك العام الـ 33 على التوالي الذي يحقق فيه العملاق الألماني أرباحًا، وهو إنجاز فريد من نوعه في كرة القدم الأوروبية.

يان كريستيان دريسن، رئيس مجلس إدارة بايرن ميونيخ، أكد على الاستقرار المالي للنادي على الرغم من سوق الانتقالات التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.

وأكد على فلسفة النادي: لا تنفق أكثر مما تجنيه من الإيرادات.

بايرن ميونيخ وسان جيرمان .. مواجهة بين عملاقين اقتصاديين

قبل يومين من مواجهة باريس سان جيرمان على ملعب بارك دي برانس في دوري أبطال أوروبا، أعلن النادي الألماني إيراداته، حيث ستكون مواجهةً بين عملاقين اقتصاديين كبيرين.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن النادي الباريسي عن إيرادات قياسية بلغت 837 مليون يورو، مدفوعةً بشكل خاص بفوزه بدوري أبطال أوروبا ووصوله إلى نهائي كأس العالم للأندية.