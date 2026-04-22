95.5 مليار دولار قيمة الأندية الأعلى عالميا .. وريال مدريد يتصدر

في وقت تتسارع فيه الاستثمارات الرياضية عالميًا، وتزداد فيه المنافسة على تعظيم الإيرادات التجارية وحقوق البث، اتسعت الفجوة بين عمالقة كرة القدم الأوروبية وبقية الأندية حول العالم، وفقا لتصنيف مجلة Sportico.

وبحسب البيانات، يعكس تصدر ريال مدريد وبرشلونة قائمة الأغلى عالميًا، استمرار هيمنة نموذج الأعمال القائم على العلامة التجارية العالمية وتدفقات الإيرادات المتنوعة، في وقت يواصل فيه الدوري الإنجليزي الممتاز ترسيخ مكانته كأقوى دوري من حيث القيمة السوقية، مقابل صعود لافت لأندية الدوري الأمريكي لكرة القدم المدعومة بهياكل مالية أكثر استقرارًا.

هيمنة أوروبية وصعود أمريكي

تسيطر الأندية الأوروبية على المراكز الأولى ضمن قائمة أغلى 50 ناديًا في العالم، بينما يتصدر الدوري الأمريكي لكرة القدم من حيث عدد الأندية بواقع 18 ناديًا، يليه الدوري الإنجليزي الممتاز بـ16 ناديًا.

ويعكس هذا الحضور الأمريكي نموذجًا مختلفًا قائمًا على الاستقرار المالي وغياب الهبوط، مقابل تفوق أوروبي مدفوع بالإيرادات الضخمة.

مليار دولار نمو برشلونة

حافظ ريال مدريد على صدارة التصنيف بقيمة 7.7 مليار دولار، مرتفعًا بشكل ملحوظ خلال عام واحد، فيما جاء برشلونة ثانيًا بـ6.65 مليار دولار بعد نمو يقارب مليار دولار.

وحل مانشستر يونايتد ثالثًا بقيمة 6.47 مليار دولار، في ظل منافسة محتدمة بين كبار الأندية الأوروبية.

نمو قياسي في القيمة السوقية

بلغت القيمة الإجمالية للأندية المدرجة نحو 95.5 مليار دولار، بزيادة 11% مقارنة بعام 2025، وهو أعلى معدل نمو منذ بدء التصنيف.

ورغم ذلك، تبقى هذه الزيادة أقل من قطاعات رياضية أخرى مثل Formula 1 التي سجلت نموًا بنسبة 48%، إضافة إلى NFL وNBA بنسبة 20%.

"الإنجليزي" يرسخ تفوقه المالي

يواصل الدوري الإنجليزي الممتاز تعزيز موقعه كأغنى دوري عالميًا، مع وجود ستة أندية ضمن العشرة الأوائل، منها مانشستر سيتي وليفربول وأرسنال.

ويعكس ذلك قوة حقوق البث وتوسع القاعدة الجماهيرية عالميًا.

يوفنتوس يقود الأندية الإيطالية

تضم القائمة خمسة أندية إيطالية، يتصدرها يوفنتوس بقيمة 1.84 مليار دولار، يليه إيه سي ميلان وإنتر ميلان، إلى جانب روما ونابولي.

ويبرز إنتر ميلان من حيث الإيرادات، متجاوزًا 600 مليون دولار بدعم من نتائجه الأوروبية.

ارتفاع الحد الأدنى لدخول القائمة

كان توتنهام هوتسبير النادي الوحيد ضمن العشرين الأوائل الذي تراجعت قيمته إلى 3.5 مليار دولار، وسط مخاوف من تأثير الأداء الرياضي.

في المقابل، ارتفع الحد الأدنى لدخول قائمة أفضل 50 ناديًا إلى 675 مليون دولار في 2026، ما يعكس تسارع النمو واشتداد المنافسة.