940 ألف ريال يتقاسمها 64 هجانا وهجانة في سباق "الراكب البشري"

يشارك 64 هجانا وهجانة غدا السبت في سباق الهجانة للراكب البشري ضمن منافسات مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن 2026، يمثلون 7 دول، وبمجموع جوائز تصل إلى 940 ألف ريال.

وحددت اللجنة المنظمة للمهرجان 3 أشواط للرجال، مسافة كل شوط (5 كم)، فيما حددت اللجنة شوطين للسيدات، مسافة كل شوط (2 كم)، فيما بلغ مجموع جوائز سباق الهجانة للرجال المالية 564 ألف ريال، وبلغ مجموع جوائز سباق الهجانة للسيدات المالية 376 ألف ريال.

"حصري" تخطف كأس الملك في الثنايا

خطفت المطية "حصري" لمالكها السعودي بطحان المري، كأس مهرجان خادم الحرمين الشريفين في فئة الثنايا (قعدان ـ عام)، بعد فوزها بلقب الشوط الرابع في اليوم الثامن من المهرجان بتوقيت بلغ 12:45.104 دقيقة.

وظفرت المطية "الوسمية" لهجن الرئاسة الإماراتية بلقب الشوط الأول، وكأس مهرجان خادم الحرمين الشريفين (بكار ـ مفتوح) بتوقيت بلغ 12:17.476 دقيقة، المطية "مليح" لهجن الرئاسة الإماراتية بلقب الشوط الثاني، وكأس مهرجان خادم الحرمين الشريفين (قعدان ـ مفتوح) بتوقيت بلغ 12:33.614 دقيقة، والمطية "السولعيه" لمالكها الإماراتي مانع علي الشامسي بلقب الشوط الثالث وكأس مهرجان خادم الحرمين الشريفين (بكار ـ عام) بتوقيت بلغ 12:31.025 دقيقة.

وأقيم في اليوم الخامس والسادس من المهرجان، 32 شوطاً لفئة "الثنايا"، قطعت فيه المطايا مسافة 256 كم، مسافة كل شوط 8 كم، بإجمالي جوائز للفئة بلغ 16.18 مليون ريال، ومبلغ 5.5 مليون ريال للأشواط الـ4 الأخيرة على كؤوس مهرجان خادم الحرمين الشريفين، وذلك وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد من اللجنة المنظمة.

معرض لمقتنيات وقطع منتقاة من "فنون التراث"

ينظم متحف مسك للتراث "آسان" بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن، معرضا لمقتنيات وقطع منتقاة من مجموعة "فنون التراث" و "آسان"، وذلك ضمن فعاليات مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن 2026 المقام حالياً على أرض ميدان الجنادرية لسباقات الهجن، حيث يبرز فيه العلاقة العميقة والمتجذّرة بين الإنسان والجِمال في السعودية.

ويشارك المتحف أحد الجهات التابعة لمؤسسة مسك، للمرة الأولى في نسخ المهرجان الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن، حيث تهدف هذه المشاركة إلى تسليط الضوء على القيمة الثقافية التي يحملها التراث المرتبط بالجِمال، بوصفها جزءاً أساسياً أسهم في تشكيل أنماط الحياة السعودية على مدار سنوات طويلة، وهو ما ينسجم مع رسالة المتحف الهادفة إلى الاحتفاء بالتراث السعودي الغني والمتنوع، وضمان استدامته ونقله للأجيال المقبلة.