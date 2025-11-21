تنفق العلامات التجارية 891 مليون دولار على صفقات حقوق تسمية الأماكن في 7 دوريات أمريكية كبرى وفقا لتقرير sponsorunited.

وتسلط السلسلة الجديدة من تقارير الأصول الرئيسية لـ sponsorunited، الضوء على 5 أصول قوية في سبع دوريات احترافية، تشكل مجتمعة 3.3 مليار دولار أمريكي، أي نحو 40% من إجمالي إنفاق رعاية العلامات التجارية.

تكشف هذه الأرقام عن مدى تركيز الإنفاق على الرعاية، ومدى أهمية فهم أين تذهب الأموال ولماذا، ومع ذلك، حتى مع هذا المستوى من الاستثمار في الأصول الرئيسية، لا يزال من الصعب العثور على بيانات موثوقة وشاملة.

أكثر من نصف (51%) الصفقات التي يقودها القطاع المالي تأتي من علامات تجارية مصرفية تقليدية حيث تلجأ علامات تجارية في مجال التكنولوجيا المالية (10%) وخدمات الاستثمار (12%) بشكل متزايد إلى حقوق التسمية لتعزيز الثقة والوعي بالعلامة التجارية.

القطاع المالي هو الفئة الأبرز، يليه التأمين والسيارات والاتصالات كأكبر مسهم وأيضا ضمن هذه المجموعات، تقود شركات التأمين على الحياة والصحة والممتلكات والحوادث معظم النشاط، إلى جانب شركات صناعة السيارات غير الأمريكية.

تتجاوز استثمارات حقوق التسمية اليوم مجرد الشعارات على المباني، لتظهر توجهًا نحو العلامات التجارية التجريبية، فالجهات الراعية لا تكتفي بشراء اللافتات فحسب، بل تدمج التكنولوجيا والمزايا والبرامج المجتمعية في الملاعب لإثراء تجارب المشجعين.

