81 % نسبة إنجاز ملعب أرامكو .. وانتهاء أعمال البناء في الخريف





كشف الرئيس التنفيذي لملعب أرامكو، ماثيو كيتل، عن تقدم ملحوظ في مشروع المنشأة الرياضية متعددة الاستخدامات، مؤكداً أن نسبة الإنجاز بلغت 81% من المخطط العام، ما يعكس تسارع وتيرة العمل واقتراب المشروع من مراحله النهائية.

وقال لـ"الاقتصادية" خلال مشاركته في منتدى الاستثمار الرياضي في الرياض: إن المشروع يمتد على مساحة إجمالية تُقدّر بنحو 850 ألف متر مربع، ما يجعله واحداً من أكبر المشاريع الرياضية والترفيهية في المنطقة.

47 ألف مقعد مخصص لمباريات كرة القدم

يضم الملعب حالياً 47 ألف مقعد مخصص لمباريات كرة القدم، مع إمكانية توسعته إلى 55 ألف مقعد لاستضافة الحفلات الموسيقية والفعاليات الكبرى، في خطوة تعكس التوجه نحو تنويع استخدامات المنشأة، بحسب كيتل.

وأشار إلى أن المشروع يولي اهتماماً خاصاً بتجربة الضيافة، حيث يتضمن نحو 2500 مقعد مخصص للضيافة المميزة موزعة على 33 جناحاً خاصاً، إضافة إلى 3 صالات ضيافة رئيسية. وتراوح سعة الأجنحة بين 15 و65 مقعداً، بما يوفر خيارات متنوعة تلبي احتياجات مختلف فئات الزوار والشركاء.

الملعب يقدم حلاً متكاملاً يشمل جميع الجوانب التشغيلية

فيما يتعلق بإدارة الفعاليات، أكد كيتل أن الملعب سيقدم حلاً متكاملاً يشمل جميع الجوانب التشغيلية، موضحاً أن المستأجر الرئيسي، نادي القادسية، لن يحتاج سوى إلى إحضار لاعبيه لخوض المباريات، بينما تتولى إدارة الملعب كافة التفاصيل الأخرى، بما في ذلك الأمن، وتجربة الجماهير، وخدمات الطعام والشراب، والضيافة، وإنتاج المباريات، وسائر العمليات المرتبطة بالحدث.

وأضاف أن من المتوقع الانتهاء من أعمال البناء خلال فصل الخريف المقبل، على أن يتم الافتتاح الرسمي بعد ذلك بفترة وجيزة. وكشف أن أول اختبار حقيقي للمنشأة سيكون من خلال استضافة مباريات بطولة كأس آسيا 2027، التي ستُقام خلال الفترة من يناير وحتى أوائل فبراير، ما يمنح المشروع انطلاقة قوية على الساحة القارية.

بيئة ترفيهية عائلية تجمع مختلف الأجيال

وأكد أن المشروع لا يقتصر على كونه ملعباً رياضياً فحسب، بل يمثل وجهة متكاملة تعمل على مدى العام، حيث تم تصميمه ليكون بيئة ترفيهية عائلية تجمع مختلف الأجيال. وأوضح أن الزوار سيتمكنون من الاستمتاع بتجارب متنوعة، بدءاً من قضاء أوقات ترفيهية في الحدائق ومناطق الألعاب خلال أيام الأسبوع، وصولاً إلى حضور المباريات والحفلات الموسيقية في عطلات نهاية الأسبوع، ما يعزز من مكانة المشروع كوجهة متعددة الاستخدامات تلبي مختلف الاهتمامات.