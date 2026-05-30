70 % من قمصان شوارع الأرجنتين مقلدة .. وبـ 28 دولارا

أدت حمى كأس العالم في الأرجنتين حاملة اللقب إلى انتعاش ملحوظ في مبيعات القمصان المقلدة وملصقات ألبومات صور نجوم كرة القدم، ما أثار استياء تجار التجزئة. وتغص شوارع التسوق الرئيسية في بوينس أيرس بالقبعات والأعلام والأكواب والقمصان المزينة ‌بألوان المنتخب ‌الوطني.

وقال فابيان كاستيو رئيس غرفة ‌التجارة "إن فوز الأرجنتين بكأس العالم 2022 أشعل حماسا واسعا حتى بين من لا يتابعون كرة القدم".

لكنه أشار إلى أن أكثر من 70 % من قمصان المنتخب المعروضة في الشوارع يرجح أنها مقلدة.

وعلى مستوى العالم، يقبل كثير ⁠من المستهلكين على شراء هذه ‌المنتجات المقلدة منخفضة السعر، ‌في ظل الارتفاع الكبير لأسعار النسخ الأصلية.

وينطبق ذلك بشكل ‌خاص على الأرجنتين، حيث تراجعت القوة ‌الشرائية للمواطنين بسبب عدم مواكبة الأجور لمعدلات التضخم.

كما تزيد مبيعات السلع المقلدة من الضغوط التي تواجه قطاع النسيج المحلي، الذي شهد إغلاق عدد من ‌المصانع في ظل تزايد الواردات منخفضة التكلفة.

وفي هذا السياق، ⁠يعرض ⁠البائع لوكاس أراندا من بوينس أيرس قمصان المنتخب بسعر 40 ألف بيزو (نحو 28 دولارا)، أي ما يعادل ربع سعر القمصان الأصلية.

وامتد انتشار المنتجات المقلدة ليشمل أيضا ملصقات كرة القدم الشهيرة، التي يجمعها الأطفال -وكذلك كثير من البالغين- لاستكمال ألبومات كأس العالم، إذ تتوافر نسخ أصلية في المتاجر، مقابل "بدائل" أرخص تُعرض عبر الإنترنت.

وينطلق كأس العالم الشهر المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، على أن تستهل الأرجنتين مشوارها بمواجهة الجزائر في 16 يونيو.