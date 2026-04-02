70 ألف دولار أجر أساسي لحكام مباريات كأس العالم 2026

يتوقع أن يحصل الحكام في بطولة كأس العالم 2026 على أجر أساسي يقدر بنحو 70 ألف دولار، إضافة إلى مكافآت تصل إلى 3 آلاف دولار لكل مباراة، بينما يتقاضى الحكام المساعدون نحو 25 ألف دولار للبطولة، مع مكافآت تبلغ ألفين دولار لكل مباراة، وفقا لتقرير موقع "الحكام الدوليين"، المعتمد من لجنة الحكام في "فيفا".

التقرير أشار إلى أن حكام تقنية الفيديو المساعد (VAR) قد يتلقون أجرا أساسيا ومكافآت بناءً على الأداء في المباريات، كما يحصل الحكام على معدات مجانية، بما في ذلك معدات التدريب وساعات فاخرة.

جدير بالذكر أن بطولة كأس العالم 2026 ستقام بنظام موسع بواقع 104 مباريات بمشاركة 48 منتخبا، تستضاف في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث يفترض أن يكون هناك زيادة في الجوائز المالية نتيجة لزيادة عدد المباريات، رغم عدم تأكيد الأرقام الرسمية بعد.

فيما يتعلق بالدورات السابقة، حصل الحكام خلال مونديال روسيا على 57 ألف يورو إضافة إلى 2500 يورو لكل مباراة، أما في قطر 2022، فقد تقاضى الحكام 5 آلاف دولار لكل مباراة في دور المجموعات و10 آلاف دولار في الأدوار الإقصائية.

تشير تقديرات الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى أن نحو 120 حكما مرشحون للمشاركة في كأس العالم 2026، بينهم حكام رئيسيون مثل السعودي خالد الطريس والقطري عبدالرحمن الجاسم، إضافة إلى حكام تقنية الفيديو مثل السعودي عبدالله الشهري والإماراتي حمد عبيد.

التعويضات تتضمن أيضا تجهيزات مجانية مثل ملابس التدريب وأحذية رياضية، إضافة إلى ساعة فاخرة من هوبلو بقيمة 5 آلاف دولار، ما يظهر الأهمية المتزايدة لدور الحكام في البطولات الكبرى.