670 ألف دولار سعر ميدالية بيليه في مونديال 1958

ينتظر أن تباع الميدالية التي نالها أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه بفوزه في مونديال السويد 1958، بمبلغ 670 ألف دولار عند عرضها في مزاد علني في إنجلترا في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتعد هذه الميدالية التي أحرزها الأسطورة البرازيلية وهو في سن الـ17 عاما، جزءا من مجموعة تضم 450 قطعة متعلقة بكأس العالم، تقدر قيمتها الإجمالية بنحو مليونين و700 ألف دولار.

أما قميص المنتخب البرازيلي الذي ارتداه بيليه في نهائي 1958، فيُتوقع أن يباع بأكثر من 6 ملايين دولار في مزاد منفصل تقيمه دار سوذبيز في نيويورك، في الفترة من 29 يونيو إلى 16 يوليو، أي قبل 3 أيام من نهائي كأس العالم لهذا العام.

وسجل بيليه هدفين من أهداف البرازيل الـ5 في نهائي 1958 ضد السويد، الدولة المضيفة.

وشكل هذا الفوز أول ألقاب البرازيل الـ5 في كأس العالم، وهو رقم قياسي، 3 منها تحت قيادة اللاعب الذي عُرف لاحقا باسم "الملك".

توفي بيليه، واسمه الحقيقي إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، في ديسمبر 2022 عن عمر ناهز 82 عاما بعد تشخيص إصابته بسرطان القولون.

وتشمل المعروضات الأخرى في المزاد البريطاني قميص حارس مرمى إنكلترا، جوردون بانكس، الذي أنقذ مرماه من تسديدة بيليه الشهيرة في كأس العالم 1970 في المكسيك.

كما يضم المزاد تذكارات من فوز إنجلترا بكأس العالم 1966، بما في ذلك ميدالية بانكس وقميص آلان بول من المباراة النهائية.

وقال ديفيد كونفيري، رئيس قسم التذكارات الرياضية في دار مزادات "بادز": "هذه أكبر مجموعة من تذكارات كأس العالم تعرض في مزاد على الإطلاق، ومن الصعب تخيل مزادات أخرى تضاهيها من حيث الأهمية التاريخية".