62.8 مليون دولار أرباح ألكاراز بعد تتويجه ببطولة أستراليا للتنس

وصل إجمالي أرباح الإسباني كارلوس ألكاراز إلى 62.8 مليون دولار بعد فوزه على نوفاك ديوكوفيتش (2-6، 6-2، 6-3، 7-5) اليوم الأحد، ليحرز لقبه الأول في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وفقا لـ "سبورتيكو".

وتوج ألكاراز بجائزة مالية قدرها 2.8 مليون دولار، بزيادة قدرها 19% عن العام الماضي، بينما سيحصل ديوكوفيتش على 1.4 مليون دولار كجائزة مالية لحصوله على المركز الثاني.

ألكاراز يحتل المركز الـ 35 عالميا بأعلى دخل

كان ألكاراز أحد لاعبي التنس في قائمة سبورتيكو لأعلى 100 رياضي أجرا لعام 2025 حيث احتل المركز 35 بدخل يقدر بـ57.8 مليون دولار، منها 36 مليون دولار من خارج الملعب عبر رسوم الظهور وعقود الرعاية مع نايكي (بقيمة تزيد على 10 ملايين دولار وحدها)، ورولكس، وبي إم دبليو، وبابولات، وعديد من العلامات التجارية الأخرى.

ألكاراز أصغر لاعب يحقق "الجراند سلام"

بعمر 22 عاما فقط، أصبح ألكاراز أصغر لاعب يحقق "الجراند سلام" في مسيرته، بفوزه بالبطولات الأربع الكبرى حيث يعد الإسباني عاشر لاعب يحقق هذا الإنجاز، والسادس في العصر المفتوح، بعد رود ليفر، وأندريه أغاسي، وروجر فيدرر، ورافائيل نادال، وديوكوفيتش.

وكان تحقيق "الجراند سلام" هدفا رئيسيا لألكاراز، الذي صرح بأن الفوز ببطولة أستراليا المفتوحة 2026 ستكون له قيمة أكبر بالنسبة له من الفوز ببطولات فرنسا المفتوحة، وويمبلدون، وأمريكا المفتوحة مجتمعة هذا العام.

بطل أستراليا لـ "ديوكوفيتش": ما تفعله ملهم ⁠

أشاد كارلوس ألكاراز المتوج ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بالأسطورة نوفاك ديوكوفيتش واصفا إياه بالملهم، كما وجه تحية خاصة ​لمواطنه رافائيل نادال بعد فوزه على اللاعب الصربي في مباراة امتدت لأربع مجموعات اليوم الأحد.

وقال الإسباني ألكاراز خلال مراسم التتويج بكأس نورمان بروكس للتحدي "أنت تتحدث عن إنجازاتي وأنها رائعة، لكن ما تفعله أنت هو ملهم ⁠حقا".