60 مشجعا حصلوا على تذاكر مجانية لمباريات كأس العالم

تمكن عدد من المشجعين من الحصول على تذاكر مجانية لمباريات كأس العالم القادمة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، نتيجة لخلل تقني في موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وطلب فيفا من المستفيدين دفع المبالغ المستحقة للتذاكر، وقال: "يؤكد فيفا أن نحو 60 مشجعا من مشجعي كأس العالم 2026 تلقوا رسالة يوم الأربعاء 3 يونيو الحالي بشأن تذاكر تم منحها لهم مجانا نتيجة خطأ في عملية الدفع".

وأعرب فيفا عن "أسفه لهذا الخطأ وأي إزعاج ربما يكون قد تسبب فيه"، ولكنه يطالب المشجعين بدفع المبالغ المستحقة.

وتابع: "التذاكر التي طلبها هؤلاء المشجعون لا تزال محجوزة، وقد تم دعوة المشجعين المتضررين لاستكمال سداد المبلغ المستحق".

وأفادت التقارير بأنه أمام المشجعين 7 أيام لإتمام عملية الدفع وإلا سيفقدون مقاعدهم.

يشار إلى أن بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا ستنطلق الخميس المقبل.