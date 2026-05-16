6 ملايين الشرط الجزائي لانتقال مورينيو إلى ريال مدريد

يجتمع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، الأسبوع المقبل على أمل إتمام صفقة توليه منصب المدير الفني الجديد للفريق وفقا لصحيفة "ذا أثليتيك".

وأبلغ مورينيو بعض الأشخاص في بنفيكا بنيته الرحيل حيث يدرك النادي البرتغالي الوضع، ويدرس خيارات لاستبدال مورينيو في حال رحيله، بما في ذلك ماركو سيلفا مدرب فولهام، وروبن أموريم المدرب السابق لمانشستر يونايتد.

ينتهي عقد مورينيو الحالي مع بنفيكا العام المقبل، لكنه يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 3 ملايين يورو صافية، و6 ملايين يورو إجمالية، ويمكن تفعيله خلال 10 أيام من نهاية الموسم.

قرار المدرب الجديد يدار من بيريز

قرار اختيار المدرب القادم لريال مدريد يدار من قبل بيريز، على عكس ما حدث عند تعيين تشابي ألونسو في نهاية الموسم الماضي.

عرض على مورينيو تمديد عقده مع بنفيكا، لكن من المتوقع أن يرفضه حيث تم سؤاله عن تمديد عقده خلال مؤتمر صحافي أمس الجمعة، وقال المدرب البالغ من العمر 63 عاما إنه "لا يريد الاطلاع عليه أو تحليله" حتى يوم الأحد، عندما يواجه بنفيكا إستوريل في المباراة الأخيرة من الدوري البرتغالي.

وذكرت الصحيفة الأسبوع الماضي أن ريال مدريد يجري محادثات بشأن إمكانية تعيين مورينيو مدربا جديدا للفريق، حيث يعد المدرب البرتغالي المرشح المفضل لرئيس النادي بيريز ليحل محل ألفارو أربيلوا.

4 مدربين على طاولة ريال مدريد

على عكس برشلونة، لا يلزم النظام الأساسي لريال مدريد بيريز بالتنحي عن منصبه ريثما يتم التحضير للانتخابات، ما يعني أنه لا يوجد سبب قانوني يمنع النادي من مواصلة أعماله الرئيسية خارج الملعب.

وسئل رئيس النادي عن مورينيو خلال مؤتمر صحافي، فأجاب: "لم أتوقع أن يسألني أحد عنه لسنا في تلك المرحلة الآن حاليا، هناك قضية ذات أولوية أريد حلها".

يعد كل من ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب منتخب الولايات المتحدة، وماسيمليانو أليغري، مدرب ميلان، من بين المرشحين الآخرين الذين نظر فيهم ريال مدريد كما ذكر اسم ديدييه ديشامب، مدرب فرنسا، بينما حظي يورغن كلوب، مدرب ليفربول السابق، بإعجاب كبير.