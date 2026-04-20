5.3 مليون ريال عوائد بيع تذاكر الأهلي السعودي مع فيسيل كوبي الياباني

بلغت عوائد بيع تذاكر لقاء فريق الأهلي السعودي لكرة القدم بنظيره فيسيل كوبي الياباني في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة المالية (3.5) مليون ريال، وذلك وفقاً لمصادر تحدثت لـ "الاقتصادية".

منصة "أهلاً" المسؤولة عن بيع تذاكر البطولة قد حددت أسعار تلك التذاكر من خلال 5 فئات، حيث تبلغ قيمة الواجهة 150 ريالا، زوايا الواجهة 100 ريال، خلف المرمى 60 ريالا، الدور الثالث 30 ريالا، والبريميوم 500 ريال.

وبحسب المصادر: "وصل حجم الإيرادات من بيع التذاكر نحو 3.5 مليون ريال، حيث بلغ عدد حضور الجماهير في مدرجات مدينة الملك عبدالله الرياضية التي احتضنت اللقاء 44716 ألف مشجع".

الأهلى تجاوز فيسيل كوبي (1/2) وخطف بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة الذي سيقام السبت المقبل، حيث ينتظر الفائز من لقاء الغد الذي يجمع شباب الأهلي الإماراتي بنظيره ماتشيدا زيلفيا الياباني.

من جهته، وصف الألماني ماتياس يايسله مدرب الأهلي لقاء فريقه بنظيره فيسيل كوبي بأنه لم يكن سهلاً على الإطلاق. وقال: "لعبنا ضد خصم صعب جداً، عانينا وتأثرنا كثيراً في خط الدفاع خاصةً في الكرات الثابتة رغم ذلك كان يجب علينا الفوز".

وأضاف: "في مثل هذه اللقاءات بعض التفاصيل البسيطة تصنع الفارق، عالجنا أخطاءنا وظهرنا بشكل جيد في الشوط الثاني وخلقنا عديدا من الفرص، نجحنا على إثرها في التسجيل والفوز".

في المقابل، أوضح الألماني مايكل سكيبه مدرب فيسيل كوبي أن فريقه واجه خصماً قوياً في الشوط الثاني من اللقاء. وقال: "ظهرنا بشكل جيد في الشوط الأول، نجحنا في التسجيل والتقدم ولكن في الشوط الثاني واجهنا فريقا قويا لعب بشكل جيد في الكرات الطويلة التي ساعدته في الفوز".