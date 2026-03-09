الأربعاء, 18 مارس 2026 | 29 رَمَضَان 1447
الرياضة

53 % زيادة عدد صفقات الرعاية النسائية أوروبيا

خالد البدر
الاثنين 9 مارس 2026 21:10 |2 دقائق قراءة
نما الاستثمار في العلامة التجارية في كرة القدم النسائية.

 نما الاستثمار في العلامة التجارية في كرة القدم النسائية بشكل كبير في جميع أنحاء أوروبا حيث إن توسيع قواعد المعجبين يدفع الجاذبية التجارية.

تظهر أحدث بيانات رعاية أمبير أن عدد صفقات الرعاية النسائية فقط عبر أفضل الدوريات المحلية. في أوروبا قد زاد بنسبة 53% منذ موسم 2022/2023، لتصل إلى 181 صفقة حيث تم تسجيل النمو في كل دوري أوروبي رئيسي باستثناء الدوري الفرنسي الممتاز، ما يشير إلى تحول واسع النطاق في شهية العلامة التجارية.

نمو صفقات الدوري الإيطالي 600%

كان أعلى نمو في عدد الصفقات في الدوري الإيطالي (+600% من قاعدة منخفضة)، يليه الدوري الإسباني (+79%) والدوري الألماني في ألمانيا (+69%).

كما أن صفقات الرعاية التي تشمل كل من فرق الرجال والنساء ترتفع بشكل حاد ابتداء من موسم 2025/2026، حيث إن هناك 677 صفقة رعاية مشتركة عبر بطولات الدوري "الخمسة الكبار" في أوروبا - بزيادة قدرها 47% منذ 2022/2023.

مشجعو أوروبا يتابعون كرة القدم النسائية

تنمو مشاركة المشجعين مع أندية كرة القدم النسائية بسرعة حيث تظهر بيانات أمبير أن 17% من مشجعي الرياضة في الأسواق الأوروبية الخمسة الكبرى يتابعون الآن أندية كرة القدم النسائية، بنمو بنسبة 21% منذ الربع الأخير من 2023. تشهد الأندية التي لديها أقوى نمو للمشجعين أيضا الزخم التجاري الأكثر أهمية.

أرسنال وتشيلسي وبرشلونة الأفضل بـ 15%

تصنف الفرق بما في ذلك أرسنال وتشيلسي ونادي برشلونة من بين أفضل 15% من الفرق الأوروبية للنمو في صفقات الرعاية.

ساعد نمو المشجعين هذه الأندية الثلاثة التوقيع على مجموعة من الرعاة الجدد هذا الموسم، بما في ذلك Uber وStarling و Ticketmaster، ما وضعهم في أعلى 15% من الفرق لنمو الرعاية عبر بطولات الدوري الخمسة الكبرى لكرة القدم في أوروبا.

