بلغت القيمة المالية لشراء حقوق النقل الحصرية لمباريات المنتخب السعودي لكرة القدم الودية أمام كلاّ من ساحل العاج والجزائر استعداداً لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025 من قبل (Stc tv) نحو 500 ألف ريال وفقاً لمصادر "الاقتصادية".

الأخضر السعودي سيلاقي ساحل العاج غداً على ملعب الإنماء، فيما يواجه الجزائر في الثلاثاء المقبل على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

وبحسب المصادر: "فإن القيمة المالية لشراء مثل هذه النوعية من اللقاءات بشكل حصري تكلّف ما يقارب النصف مليون ريال، بواقع 250 ألف ريال للقاء الواحد".

وقالت: "القيمة المالية تشمل النقل والمونتاج معاً، وهدف الشراء يتيح الفرصه لرفع عدد المشتركين".

من جهة أخرى، يخوض المنتخب السعودي أولى لقاءاته الودية التي تسبق مشاركته في بطولة كأس العرب في قطر غداً أمام ساحل العاج.

ساحل العاج يتفوق بالقيمة السوقية على الأخضر السعودي

تبلغ القيمة السوقية للأخضر 30.6 مليون يورو، فيما تصل القيمة السوقية لساحل العاج نحو 276.4 مليون يورو.

المنتخب السعودي، يأتي في المجموعة الثانية في بطولة كأس العرب إلى جانب منتخبات المغرب، والفائز من مباراة عُمان والصومال، والفائز من مباراة جزر القمر واليمن.