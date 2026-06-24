يتقاضى شابان أمريكيان 50 ألف دولار مقابل متابعة جميع مباريات كأس العالم لكرة القدم من استوديو زجاجي مؤقت في ساحة تايمز سكوير بمدينة نيويورك، في مبادرة ترويجية أطلقتها شبكة “فوكس” الناقلة للبطولة.

ويقضي أوستن فرانكلين (29 عاماً) وكيفن أكوتو (26 عاماً) ساعات طويلة يومياً داخل الاستوديو، الذي يتيح للمارة والمشجعين مشاهدة المباريات عبر شاشات عملاقة، بينما يتابع الثنائي الحدث الرياضي الأكبر في العالم من مقاعدهما داخل المقصورة الزجاجية.

آلاف المتقدمين ووظيفتان فقط

اختارت شبكة “فوكس” فرانكلين وأكوتو من بين آلاف المشجعين الذين تقدموا بطلبات عبر مقاطع فيديو، لشغل منصب أطلقت عليه اسم “كبير مراقبي كأس العالم”، بهدف تعزيز التفاعل الجماهيري مع البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال أكوتو، المقيم في ولاية فلوريدا، إن بعض المباريات لم تكن على مستوى التوقعات، إلا أن البطولة شهدت أيضاً مواجهات مثيرة حافظت على حماس الجماهير.

تضحيات شخصية مقابل التجربة

ولم يتردد أكوتو في إجراء تغييرات جذرية في حياته من أجل الحصول على هذه الفرصة، إذ استقال من وظيفته وأنهى علاقته العاطفية للالتحاق بالمهمة التي وصفها بأنها فرصة استثنائية لا تتكرر سوى مرة كل 4 سنوات.

مشجعون من كل أنحاء العالم

تحول الاستوديو إلى نقطة جذب للجماهير في تايمز سكوير، حيث تجمعت مجموعات كبيرة من المشجعين لمتابعة المباريات والتفاعل مع الثنائي.

ومن أبرز اللحظات التي يتذكرها فرانكلين تجمع مئات المشجعين البرازيليين أمام المقصورة خلال إحدى المباريات، في مشهد وصفه بأنه سيبقى عالقاً في ذاكرته طوال حياته.

أجواء كرة القدم داخل الاستوديو

يضم الاستوديو مجموعة من وسائل الترفيه المرتبطة بكرة القدم، من بينها طاولة لكرة القدم، ومسابقات معلومات رياضية، وألعاب ترفيهية مثل “أونو”، إضافة إلى ديكورات مستوحاة من المنتخبات المشاركة في البطولة.

كما أبدى أكوتو حماسه للمنتخب البرتغالي، مرتدياً قبعة المنتخب خلال إحدى المباريات، فيما سبق له بناء مجسم للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو باستخدام قطع “ليجو”.

متابعة مكثفة حتى نهاية البطولة

ورغم الجدول المزدحم للمباريات، يؤكد الثنائي أنهما لم يشعرا بالملل، مشيرين إلى أن اختلاف شخصيتيهما ساعد على خلق أجواء إيجابية داخل الاستوديو.

وقال فرانكلين إنه يتطلع بشكل خاص إلى نهاية دور المجموعات، عندما تُقام مباراتان في التوقيت نفسه، مضيفاً أن استضافة كأس العالم على أرض الولايات المتحدة تمنح البطولة طاقة استثنائية وفرصة لمعرفة مدى قدرة المنتخب الأمريكي على المنافسة.



