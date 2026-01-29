45 مليون دولار ميزانية كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية 2026

بميزانية تبلغ 45 مليون دولار، كشفت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية عن إطلاق النسخة الافتتاحية من “كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية 2026”، التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 2 إلى 29 نوفمبر 2026، في خطوة تبرز تصاعد الحضور العالمي للمنافسات الإلكترونية بصيغة المنتخبات الوطنية.

استضافة الرياض تبرز طموح البطولة العالمي

أكدت المؤسسة أن هذا الاستثمار الضخم يجسد حجم الطموح العالمي لتحويل المنافسات الإلكترونية إلى تظاهرات وطنية تجمع بين الاحترافية العالية وفخر الانتماء للمنتخبات، وتعزز مكانة الرياضات الإلكترونية كقطاع تنافسي منظم على المستوى الدولي.

من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية رالف رايشرت، أن إطلاق كأس المنتخبات يمثل خطوة نوعية تمنح الرياضات الإلكترونية بُعدا سياديا جديدا، وتسهم في تعزيز مشاعر الفخر الوطني من خلال تمثيل اللاعبين لبلدانهم في منافسات عالمية.

هيكل تمويلي ثلاثي لدعم استدامة القطاع

اعتمدت المؤسسة هيكلاً تمويليًا ثلاثي الأبعاد يهدف إلى ضمان استدامة القطاع ودعم مختلف أطراف منظومته، حيث جرى تخصيص 20 مليون دولار توزع مباشرة على اللاعبين والمدربين بناءً على أدائهم، إلى جانب 20 مليون دولار لصندوق تطوير كأس المنتخبات، المخصص لدعم الاتحادات والبرامج الوطنية وتغطية تكاليف المشاركة والتشغيل.

كما خُصص مبلغ 5 ملايين دولار دعمًا مباشرًا للأندية، مقابل إتاحة لاعبيها المحترفين لتمثيل منتخباتهم الوطنية خلال البطولة.

نموذج عادل وشفاف لتوزيع الجوائز

أوضحت المؤسسة أن البطولة تتميز بنموذج توزيع جوائز يتسم بالشفافية والعدالة المطلقة، إذ جرى توحيد قيمة الجوائز لجميع الألعاب، سواء الفردية أو الجماعية، بناءً على المركز المحقق في المنافسات.

وسيحصل الفائز بالمركز الأول على 50 ألف دولار لكل لاعب، فيما ينال صاحب المركز الثاني 30 ألف دولار، ويحصل المركز الثالث على 15 ألف دولار.

ويضمن النظام المعتمد لكل لاعب متأهل خوض 3 مباريات على الأقل قبل مرحلة الإقصاء، مع ضمان حصول جميع المشاركين على مكافآت مالية، في إطار يعزز العدالة التنافسية ويشجع المشاركة الواسعة.