الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

تبلغ القيمة السوقية للسيارة الواحدة المشاركة في رالي داكار السعودية 2026 ما بين 3 ملايين ريال و4.3 مليون ريال وفقاً لمصادر "الإقتصادية".

رالي داكار السعودية سيقام خلال الفترة مابين 3 و17 يناير المقبل، وسيشهد مشاركة 812 متسابقًا من بينهم 39 مشاركة، يمثلون 69 جنسية من مختلف دول العالم، يتنافسون عبر 433 مركبة موزعة على فئات الرالي المتنوعة، وسيتطلّب السباق قطع مسافة إجمالية تبلغ 7994 كيلومترًا، منها 4840 كيلومترًا من المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت.

وبحسب المصادر فإن أغلبية السيارات التي ستشارك بنظام الإيجار وليست ملك للمتسابقين قلة من تلك السيارة تكون ملك خاص للمتسابق.

سينطلق رالي داكار السعودية من ينبع على ساحل البحر الأحمر، ليخوض المشاركون خلالها رحلة حافلة بالتنوع الجغرافي والمغامرة مروراً بكل من العلا، وحائل، والرياض، ووادي الدواسر، وبيشة، والحناكية، قبل أن يُسدل الستار على المنافسات مجدداً في ينبع.

وقال الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية: "كل نسخة من رالي داكار السعودية تروي قصة جديدة من مسيرة الطموح والتميز والفخر، إذ يجسد مسار رالي داكار 2026 جمال التنوع الطبيعي للمملكة بصورة غير مسبوقة، من الكثبان الرملية إلى الجبال الشاهقة، ليؤكد مكانة المملكة كموطن جديد وعصري لهذا الحدث العالمي".

وأضاف: "السعودية في كل عام، لا تكتفي باستضافة أصعب راليات العالم، بل تعيد صياغة مفهوم التجربة، وتطورها بما يعزز مكانتها الدولية".

وزاد: "يجسد بطلنا يزيد الراجحي الحلم السعودي الذي أصبح واقعًا، فهو كان ولا يزال مصدر إلهام لجيل كامل من الشباب والسائقين، ويظهر برنامج (الجيل السعودي القادم) هذه العلاقة المتينة بين الأبطال والمواهب الصاعدة، إذ يمنح السائقين والملاحين السعوديين فرصة تحقيق أحلامهم والمشاركة يومًا ما في رالي داكار والتألق في منافساته".

وكشفت شركة رياضة المحركات السعودية، الجهة المسوقة لرالي داكار السعودية، والتي تعمل تحت مظلة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وبإشراف وزارة الرياضة عن 13 مرحلة للسباق من خلال المكان والمسافات التي يتطلب للمشاركين قطعها .