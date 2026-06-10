4.3 مليار دولار دخل "فيفا" من البث التلفزيوني لمونديال 2026

ينتظر أن يضخ كأس العالم 2026 نحو 4.3 مليار دولار من حقوق البث التلفزيوني إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وفقا لـ "الغارديان".

أمضى "فيفا" السنوات القليلة الماضية في تحسين توقعاته للإيرادات، حيث ذكر أحدث تقرير مالي أن الهيئة الإدارية العالمية ستجني 13 مليار دولار من الدورة التي تمتد لـ4 سنوات وتتوج ببطولة هذا الصيف، وسيتم جلب نحو 9 مليارات دولار منها هذا العام.

ستتضح الأهمية المالية لكأس العالم بشكل أكبر يوم الخميس عندما يقدم إنفانتينو مزيدًا من التفاصيل حول مسودة ميزانية الفيفا للفترة من 2027 إلى 2030 في مؤتمرها السنوي في فانكوفر، مع توقع زيادة كبيرة أخرى.

حقوق البث التلفزيوني أكبر مصدر للدخل

تعد مبيعات حقوق البث التلفزيوني العالمية أكبر مصدر للدخل بالنسبة للفيفا، حيث من المتوقع أن ترتفع الإيرادات من صفقات البث من 3.4 مليار دولار في قطر و3.1 مليار دولار في روسيا قبل 4 سنوات إلى 4.3 في كأس العالم 2026.

وكان مونديال 2006 قد سجل 1.3 مليار دولار، و2.4 مليار دولار في مونديال 2010، و2.5 مليار دولار في مونديال 2014.

توسيع كأس العالم زاد النمو المالي

أدى قرار الفيفا بتوسيع كأس العالم من 32 إلى 48 فريقا دورا رئيسيا في النمو المالي، حيث إن زيادة عدد المباريات من 64 إلى 104 مباريات توفر ببساطة محتوى أكثر بكثير لبيعه، في حين أن أوقات انطلاق المباريات أصبحت أيضا أكثر جاذبية للأسواق الأكثر ربحية في أمريكا الشمالية وأوروبا مقارنة بما كان عليه الحال قبل 4 سنوات.