427 بطاقة تحكيمية تسبق مواجهة التشيك وجنوب إفريقيا

تواجه التشيك منتخب جنوب إفريقيا اليوم الخميس على ملعب أتلانتا في الولايات المتحدة ضمن منافسات المجموعة الأولى من كأس العالم 2026، في مباراة حاسمة لكلا المنتخبين بعد خسارتهما في الجولة الافتتاحية، ما يضعهما أمام ضرورة حصد أولى النقاط للحفاظ على فرص التأهل إلى دور الـ32.

ويخوض المنتخبان اللقاء تحت ضغط النتائج، إذ يسعى كل طرف إلى تصحيح مساره في البطولة بعد بداية غير موفقة، وسط تركيز كبير على الجانب الفني والنتيجة باعتبارها مفتاح الاستمرار في المنافسة.

وتأتي المواجهة في توقيت مبكر لكنه حاسم، حيث تُصنّف ضمن المباريات المفصلية في مشوار المجموعة الأولى، في ظل تقارب مستوى الفريقين ورغبة كل منهما في تفادي الخروج المبكر.

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعيين الأمريكية توري بينسو لإدارة اللقاء، لتصبح ثاني حكمة في تاريخ كأس العالم للرجال تتولى قيادة مباراة في البطولة، وذلك بعد اعتمادها حكمة دولية منذ عام 2021.

وتمتلك بينسو سجلًا تحكيميًا بارزًا، من بينها إدارتها لنهائي كأس العالم للسيدات 2023 بين إسبانيا وإنجلترا، إلى جانب مشاركاتها في كأس العالم للأندية للرجال، ما يعكس خبرتها في إدارة المباريات الكبرى.

كما سبق لها أن صنعت إنجازًا تاريخيًا في 2020 بقيادتها أول طاقم تحكيم نسائي بالكامل في بطولة للرجال ضمن منافسات اتحاد الكونكاكاف، في خطوة عززت حضورها على الساحة التحكيمية الدولية.

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طاقم تحكيم دولي ومواجهة بلا أعذار

يتكون طاقم التحكيم من بروك مايو وكاثرين نيسبت كمساعدين من الولايات المتحدة، فيما يتولى الأسترالي كامبل-كيرك كاوانا-وو مهام الحكم الرابع، ويكون إسحاق تريفيس حكمًا مساعدًا احتياطيًا، وتدير تاتيانا غوزمان من نيكاراغوا تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).

وتدخل التشيك المباراة بعد خسارتها أمام كوريا الجنوبية، فيما خسر منتخب جنوب إفريقيا أمام المكسيك، في مواجهة توصف بأنها “نهائي مبكر” لكلا المنتخبين في سباق التأهل.

وأكد مدرب التشيك ميروسلاف كوبيك أن فريقه يتعامل مع اللقاء بهدوء وتركيز، واصفًا الحالة بأنها “توتر صحي” قبل المباريات الحاسمة، في وقت يرفض فيه اللاعبون تحويل الاهتمام إلى أي عوامل خارج أرض الملعب، مؤكدين أن الأداء هو الفيصل في هذه المرحلة.