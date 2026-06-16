42.5 مليون دولار لتجديد ملعب آروهيد في كأس العالم 2026

عندما يستهل ليونيل ميسي والمنتخب الأرجنتيني مشوارهما نحو المجد في كأس العالم بمواجهة الجزائر في كانساس سيتي غدا الأربعاء، سيبدو ملعب آروهيد مختلفا بعض الشيء عما يتذكره مشجعو فريق تشيفز بعد أن جدد مقابل 42.5 مليون دولار وفقا لـ "سبورتيكو".

أُزيل 3500 مقعد لإفساح المجال لملعب كرة قدم كامل الحجم، وأعيد غرس أرضية الملعب بعشب برمودا جديد، ووضع نظام تهوية تحته للحفاظ على جودته؛ كما غطيت مئات اللافتات امتثالا لسياسة "الموقع النظيف" التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مثل تغيير اسم الملعب مؤقتا إلى ملعب كانساس سيتي خلال البطولة.

هذه التغييرات مكلفة، ورغم أن قيمة فريق تشيفز تبلغ 6.53 مليار دولار، وفقا لتقييمات سبورتيكو لفرق دوري كرة القدم الأمريكية، ينتظر أن يحقق الفيفا إيرادات بقيمة 13 مليار دولار لدورته من 2023 إلى 2026، فإن أيا من المنظمتين لن تتحمل التكاليف.

في عام 2024، توصل مكتب إدارة ولاية ميسوري إلى اتفاق مع هيئة مجمع جاكسون كاونتي الرياضي، التي تمتلك عقود إيجار ملعب آروهيد وملعب كوفمان التابع لفريق كانساس سيتي رويالز، لتخصيص 50 مليون دولار من صندوق الإيرادات العامة للولاية لـ"تعديلات الملعب والأرض، والنقل، والتسويق، ودعم إضافي للفعاليات" خلال البطولة، وذلك وفقًا لوثائق حصل عليها موقع سبورتيكو بموجب قوانين حرية المعلومات.

ثم أبرم فريق كانساس سيتي تشيفز اتفاقية سداد ودفع مباشر مع هيئة مجمع جاكسون كاونتي الرياضي، خصصت بموجبها 42.5 مليون دولار من تلك الأموال لتجهيز ملعب دوري كرة القدم الأمريكية والمناطق المحيطة به لاستضافة كأس العالم حيث ينص العقد على استخدام الأموال حتى عام 2027، على أن يختتم بإعادة العقارات المتضررة إلى حالتها السابقة.

وهذا ليس التمويل الحكومي الوحيد المخصص لجهود مدينة كانساس سيتي لاستضافة كأس العالم، والتي تشمل 6 مباريات ستقام بين 16 يونيو و11 يوليو حيث يبلغ إجمالي التمويل ما يقارب 200 مليون دولار، وفقًا لوثائق ميزانية متعددة اطلعت عليها صحيفة "كانساس سيتي ستار".