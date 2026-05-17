4.1 مليون ريال تكلفة الحكام الأجانب في كأس الملك بعد تعديل الرسوم

بلغت فاتورة الاستعانة بالحكام الأجانب في كأس خادم الحرمين الشريفين إلى 4.125 مليون ريال خلال الموسم الجاري، في نسخة تُوج بلقبها الهلال بعد فوزه على الخلود 2 ـ 1، مع زيادة الرسوم المعتمدة من الاتحاد السعودي لكرة القدم، وفقا لرصد "الاقتصادية".

وشهد دور الـ32 مباراتين بطواقم أجنبية، إذ بلغت تكلفة مواجهة العربي أمام الأهلي 300 ألف ريال، فيما وصلت تكلفة مباراة العدالة أمام الهلال إلى 375 ألف ريال، بإجمالي 675 ألف ريال للدور.

وفي دور الـ16، ارتفعت المصروفات إلى 1.125 مليون ريال، بعد استعانة مباراة الباطن والأهلي بطاقم أجنبي كامل مقابل 450 ألف ريال، إلى جانب مباراة القادسية والحزم التي كلفت 300 ألف ريال، ومواجهة الأخدود والهلال بقيمة 375 ألف ريال.

واستمرت الزيادة في ربع النهائي، الذي سجل إنفاقاً مماثلاً بلغ 1.125 مليون ريال، بعدما بلغت تكلفة مواجهة الأهلي والقادسية 450 ألف ريال، ومباراة الهلال والفتح 375 ألف ريال، فيما دفعت مواجهة الاتحاد والشباب 300 ألف ريال.

أما نصف النهائي، فبلغت تكلفته 825 ألف ريال، توزعت بين مباراة الخلود والاتحاد بقيمة 375 ألف ريال، وقمة الأهلي والهلال التي وصلت إلى 450 ألف ريال، قبل أن تبلغ تكلفة نهائي البطولة بين الهلال والخلود 375 ألف ريال.

طلب دون سقف

ويأتي ذلك بالتزامن مع اعتماد الاتحاد السعودي لكرة القدم آلية جديدة لطلبات الحكام الأجانب اعتباراً من موسم 2025-2026، تمنح الأندية حق طلب طواقم تحكيم أجنبية دون سقف محدد في دوري روشن وكأس الملك، سواء للمباريات على أرضها أو خارجها.

وبحسب الآلية الجديدة، يتعين على الأندية تقديم الطلب قبل 21 يوماً من مباريات الدوري و14 يوماً من مباريات الكأس عبر نظام MySAFF، مع سداد الرسوم عند التقديم، والتي حُددت بـ300 ألف ريال لطاقم مكون من أربعة حكام، و375 ألف ريال لخمسة حكام، و450 ألف ريال لستة حكام.

طلب مشترك

كما أتاحت اللائحة الجديدة للناديين المتنافسين الاشتراك في طلب الطاقم الأجنبي وتقاسم التكاليف مناصفة، شريطة تقديم خطاب مشترك واستكمال الإجراءات النظامية، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية ورفع مرونة الطلبات.

وكانت تكلفة الحكام الأجانب في موسم 2024-2025 أقل بكثير، إذ تراوحت بين 175 ألف ريال و219 ألف ريال، حيث بلغت رسوم الطاقم الأساسي 175 ألف ريال، ترتفع إلى 219 ألف ريال عند إضافة مساعد حكم فيديو، ما يظهر زيادة تتجاوز 70% في بعض الحالات ضمن الهيكلة الجديدة للرسوم.