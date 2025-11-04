ترتبط أديداس بإنفاق 342.33 مليون دولار على أطقم الملابس في الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم وفقا لتقرير شركة "جلوبال داتا" الرائدة في مجال البيانات والتحليلات.

حصة أديداس في الدوري الإنجليزي تبلغ 40% بـ8 صفقات أطقم لضمان بروز العلامة التجارية على القمصان الرياضية، وهذا يعادل متوسط ​​إنفاق قدره 42.8 مليون دولار لكل صفقة.

تشمل هيمنة العلامة التجارية على أزياء الدوري هذا الموسم 3 من أندية "الستة الكبار"، حيث تعزز حضورها مع أكبر الفرق الرياضية في العالم.

وقال جيك كيمب، كبير المحللين الرياضيين في جلوبال داتا: "لسنوات، ركزت إستراتيجية أديداس التجارية على مواءمة عقود الرعاية الرياضية مع أكبرها، وشركتي نايكي وبوما قادرتان على تحمل تكاليف أكبر العقود في الدوري الإنجليزي لكن المزيد من الفرق لا تزال تختار أديداس".

احتلت بوما ونايكي سوق موردي أزياء الدوري الإنجليزي المتبقي بإنفاق سنوي تجاوز 100 مليون دولار فقط، لكنهما اقتصرتا على صفقة واحدة و3 صفقات على التوالي.

يتابع كيمب: "لا تزال العلامة التجارية البريطانية أمبرو من العلامات التجارية الأصغر نشاطًا، إلا أن مكانتها في الدوري قد تراجعت في المواسم الأخيرة بعد أن كانت في موسم 2023-2024، العلامة التجارية الأبرز في السوق، بـ5 صفقات، لكنها الآن تقتصر على صفقتين فقط مع بورنموث ووست هام يونايتد".

وختم كيمب: "تُنتج أديداس أطقم الدوري الإنجليزي منذ عقود، ولا تظهر سوق موردي أطقم الدوري الإنجليزي أي تباطؤ يذكر، كما يتضح من تجديد عقد مانشستر سيتي الأخير مع أديداس، الذي تم توقيعه بمعدل قياسي بلغ 100 مليون جنيه إسترليني (134.6 مليون دولار) للموسم الواحد، وبمتوسط ​​قيمة 32.05 مليون دولار في الدوري الإنجليزي هذا الموسم".