تصدرت فرنسا قائمة الدول الـ 50 التي حققت أنديتها أعلى إيرادات خلال السنوات الـ 10 الماضية من انتقالات اللاعبين المحليين بإيرادات بلغت 3.98 مليار يورو، وبمتوسط ​​سنوي يقارب 400 مليون يورو وفقا لمرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES).

حققت أندية من دولتين أخريين أكثر من ملياري يورو من انتقالات اللاعبين المحليين خلال العقد الماضي: البرازيل (2.60 مليار يورو) وإسبانيا (2.24 مليار يورو) حيث تجاوزت الإيرادات فوق مليار يورو 6 دول أخرى: 5 دول أوروبية (البرتغال، هولندا، إنجلترا، ألمانيا، وإيطاليا)، إضافة إلى الأرجنتين.

شكلت انتقالات اللاعبين الذين تبلغ أعمارهم 21 عاما أو أقل ما يقرب من ثلث إجمالي الإيرادات.

ومن بين الدول الـ 20 الأولى، ترتفع هذه النسبة بشكل خاص في صربيا (64.7%)، والبرازيل (50.1%)، والدنمارك (48.4%)، والسويد (47.9%)، وبلجيكا (43.8%).

وكانت البرتغال قد احتلت المركز الرابع بإيرادات وصلت إلى 1.9 مليار يورو، هولندا 1.6 مليار يورو، إنجلترا 1.6 مليار يورو، الأرجنتين 1.5 مليار يورو، ألمانيا 1.4 مليار يورو، إيطاليا مليار يورو، وبلجيكا 847 مليون يورو.