الأربعاء, 5 نوفمبر 2025 | 14 جُمَادَى الْأُولَى 1447
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين9.84
(-4.37%) -0.45
مجموعة تداول السعودية القابضة193.1
(-2.96%) -5.90
الشركة التعاونية للتأمين130.8
(0.15%) 0.20
شركة الخدمات التجارية العربية114.5
(-4.02%) -4.80
شركة دراية المالية5.5
(-0.72%) -0.04
شركة اليمامة للحديد والصلب35.4
(-1.39%) -0.50
البنك العربي الوطني23.49
(-2.61%) -0.63
شركة موبي الصناعية12.12
(6.13%) 0.70
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة34.34
(-2.44%) -0.86
شركة إتحاد مصانع الأسلاك23.72
(-1.98%) -0.48
بنك البلاد28.52
(-1.86%) -0.54
شركة أملاك العالمية للتمويل12.9
(-2.42%) -0.32
شركة المنجم للأغذية54.3
(-1.54%) -0.85
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.99
(-0.08%) -0.01
الشركة السعودية للصناعات الأساسية58.3
(-0.77%) -0.45
شركة سابك للمغذيات الزراعية120.1
(-1.96%) -2.40
شركة الحمادي القابضة32.5
(-2.11%) -0.70
شركة الوطنية للتأمين14.15
(-1.74%) -0.25
أرامكو السعودية25.6
(-0.62%) -0.16
شركة الأميانت العربية السعودية19.09
(-1.34%) -0.26
البنك الأهلي السعودي39.4
(-1.10%) -0.44
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات32
(-1.11%) -0.36
الرياضة

تصدرت فرنسا قائمة الدول الـ 50 التي حققت أنديتها أعلى إيرادات خلال السنوات الـ 10 الماضية من انتقالات اللاعبين المحليين بإيرادات بلغت 3.98 مليار يورو، وبمتوسط ​​سنوي يقارب 400 مليون يورو وفقا لمرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES).

حققت أندية من دولتين أخريين أكثر من ملياري يورو من انتقالات اللاعبين المحليين خلال العقد الماضي: البرازيل (2.60 مليار يورو) وإسبانيا (2.24 مليار يورو) حيث تجاوزت الإيرادات فوق مليار يورو 6 دول أخرى: 5 دول أوروبية (البرتغال، هولندا، إنجلترا، ألمانيا، وإيطاليا)، إضافة إلى الأرجنتين.

شكلت انتقالات اللاعبين الذين تبلغ أعمارهم 21 عاما أو أقل ما يقرب من ثلث إجمالي الإيرادات.

ومن بين الدول الـ 20 الأولى، ترتفع هذه النسبة بشكل خاص في صربيا (64.7%)، والبرازيل (50.1%)، والدنمارك (48.4%)، والسويد (47.9%)، وبلجيكا (43.8%).

وكانت البرتغال قد احتلت المركز الرابع بإيرادات وصلت إلى 1.9 مليار يورو، هولندا 1.6 مليار يورو، إنجلترا 1.6 مليار يورو، الأرجنتين 1.5 مليار يورو، ألمانيا 1.4 مليار يورو، إيطاليا مليار يورو، وبلجيكا 847 مليون يورو.

