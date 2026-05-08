4 ملايين ريال عوائد تذاكر نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

يتوقع أن تتخطى عوائد مبيعات تذاكر نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي يجمع اليوم بين فريقي الهلال والخلود على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، حاجز الـ4 ملايين ريال، وذلك وفقا لمصادر "الاقتصادية".

وأشارت المصادر إلى أن كافة التذاكر التي طرحتها منصة (Webook) قد نفدت بالكامل في وقت مبكر، حيث وفرت المنصة 7 فئات متنوعة للجماهير الراغبة في التواجد بمدرجات "الجوهرة المشعة".

وتراوحت أسعار التذاكر المطروحة بين 20 ريالاً لمقاعد الدور الثالث، و1000 ريال للمنصة الذهبية، بعيداً عن الأجنحة الخاصة. بينما بلغت قيمة التذاكر للواجهة 70 ريالا، والزوايا 50 ريالا، وخلف المرمى 30 ريالا، والبريميوم 200 ريال، فيما تصل سعر المنصة الفضية 500 ريال".

وعلى صعيد الجوانب التنظيمية، أوضحت المصادر أن قيمة التشغيل الخاصة بإقامة هذه المباراة النهائية تصل إلى قرابة مليون ريال.

15 مليون ريال للبطل

سيحصد الفائز باللقب مكافأة مالية قدرها 10 ملايين ريال و55 ميدالية ذهبية، بينما سيحصل الوصيف على مبلغ 5 ملايين ريال و55 ميدالية فضية.

وبحسب اللائحة يتسلم البطل الكأس الأصلي في الحفل الختامي، على أن يتم استبداله لاحقا بنسخة تذكارية للاحتفاظ بها، فيما تمنح اللائحة الحق للنادي الذي يحقق اللقب 3 مرات متتالية أو 4 مرات متفرقة بامتلاك الكأس الأصلي بصفة نهائية.