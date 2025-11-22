الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

وضعت وزارة الرياضة 4 التزامات على أندية دوري روشن السعودي ودوري يلو للحصول على شهادة الكفاءة المالية للموسم الرياضي 2025-2026.

وتغطي الشهادة الفترة الثانية للموسم الرياضي 2025-2026 حيث يختلف نطاق الالتزامات المالية المطلوبة حسب فئة النادي، أندية دوري روشن للمحترفين حتى 31 أكتوبر 2025، إضافة إلى رواتب الموظفين حتى التاريخ نفسه، باستثناء نشاط كرة القدم، أما أندية دوري يلو للدرجة الأولى فجميع الالتزامات المالية لجميع أنشطة النادي (بما في ذلك كرة القدم) حتى 31 أكتوبر 2025،إضافة إلى الرواتب حتى التاريخ نفسه.

وتشمل الالتزامات التي يجب تسديدها للحصول على الشهادة ما يلي: ذمم دائنة للاعبين، الأندية الرياضية الأخرى، الموظفين والمدربين، مستحقات القضايا الصادرة بها أحكام نهائية حتى 31 أكتوبر 2025، مستحقات الصندوق الرياضي وحصص الوسطاء، والتأكد من عدم تحويل الالتزامات واجبة السداد إلى قضايا منظورة.

ووضعت الوزارة 30 نوفمبر الحالي كآخر موعد لتقديم المتطلبات قبل أن يحرم النادي من الحصول على شهادة الكفاءة المالية أو ما يترتب عليه من تبعات بحرمان النادي من دعم مبادرة الحوكمة للربع الذي يلي فترة إصدار الشهادة.

في المقابل، وضعت الوزارة الاشتراطات الخاصة بحصص الوسطاء ومنها أن يكون الوسيط مسجلاً لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم عند توقيع عقد التمثيل وإتمام عملية الوساطة، تقديم عقد التمثيل، إدراج اسم الوسيط في العقد محل العملية، أن يكون تاريخ توقيع عقد التمثيل وتاريخ إتمام العملية قبل 2023/10/01م، إثبات إشعار لجنة الاحتراف بعقد التمثيل خلال (3) أيام عمل من تاريخ إبرامه، عدم وجود تضارب مصالح، وفي حال اختيار اللاعب والنادي لخدمات الوسيط نفسه ضمن نطاق المعاملة ذاتها، يجب تقديم ما يثبت موافقة الطرفين على ذلك، عدم تجاوز عمولة الوسيط النسبة المحددة نظاماً، وإذا كان الوسيط ممثلاً للاعب، فيجب ألا يكون اللاعب قاصراً.

أما اشتراطات الوكلاء فهي: أن يكون الوكيل مرخصاً من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم عند توقيع عقد التمثيل وإتمام العملية، تقديم عقد التمثيل، إدراج اسم الوكيل في العقد محل العملية، استيفاء عقد التمثيل للاشتراطات المنصوص عليها في المادة (6) من لائحة الوكلاء المحلية، استيفاء رسوم الخدمة للاشتراطات المنصوص عليها في المادتين (8) و(9) من لائحة الوكلاء المحلية.

وإذا كان تاريخ إبرام اتفاقيات التمثيل قبل 2023/10/01م، وتم إتمام العملية في أو بعد هذا التاريخ، فيجب أن يكون الوسيط الذي أبرم الاتفاقية مرخصاً من قبل الاتحاد الدولي اعتباراً من 2023/10/01م.

في حال كان الوكيل ممثلاً للاعب قاصر، يجب الالتزام بما ورد في الفقرة (3) من المادة (7) من لائحة الوكلاء المحلية.





