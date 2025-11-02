بلغ عدد القنوات والمنصات الإقليمية والعالمية التي بثت منافسات جولة الرياض الختامية لبطولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز ودوري الأبطال العالمي 38 جهة إعلامية، بعدد 18 ساعة بث (6 ساعات بث يومياً) على مدى 3 أيام وبعدة لغات.

ويتولى الاتحاد السعودي للفروسية مهمة الإشراف على الإنتاج التلفزيوني، ويستخدم فيه أحدث العربات التلفزيونية ومعدات التصوير، حيث يضمن ذلك وصول البث بجودة عالية إلى جميع القنوات الناقلة، حيث لا يقتصر الإنتاج التلفزيوني على البث المباشر بل يتعدى ذلك إلى توفير ملخصات شاملة لأبرز الأحداث ولقاءات خاصة مع الفرسان، لتقوم القنوات بعرضها.

وتضمنت ساعات البث اليومية استديو مصاحبا باللغة العربية وآخر باللغة الإنجليزية يستضيف الفرسان الأبطال إضافة إلى الكوادر الإدارية والفنية والطبية المشاركة في البطولة، مع وجود مراسلين لقنوات محلية، عربية، وعالمية.

فيما فاق عدد الإعلاميين المسجلين لتغطية فعاليات البطولة أكثر من 280 إعلامياً من مختلف الجنسيات، حيث مثل الإعلاميون وسائل الإعلام المرئية، الإذاعية، والمقروءة من داخل وخارج السعودية.

وجهزت اللجنة المنظمة مركزاً إعلامياً متكاملاً، يضم قاعة مؤتمرات صحافية، ومزود شبكة إنترنت عالية السرعة، إلى جانب طاقم احترافي يقدم خدمات إخبارية لمختلف الجهات الإعلامية المحلية والعربية والعالمية.