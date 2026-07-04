بلغ إجمالي قيمة المكافآت المالية التي سيتحصّل عليها (16) منتخبا غادروا منافسات دور الـ (32) من بطولة مونديال كأس العالم 2026 نحو (376) مليون دولار، يأتي ذلك وفقاً للائحة الجوائز المالية الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

سينال كل منتخب شارك في دور الـ (32) مبلغا ماليا قدره (23.5) مليون دولار، (11) مليون قيمة التأهل إلى هذا الدور، و(10) ملايين قيمة المشاركة في دور المجموعات، و(2.5) مليون منحت لكل منتخب تأهل للمشاركة في هذا المونديال قبيل بدء البطولة من أجل تغطية تكاليف معسكر الإعداد.

تأهل مصر والمغرب وخروج الجزائر

شهد دور الـ (32) الذي يوجد فيها (3) منتخبات عربية وهي المغرب ومصر والجزائر إقامة (16) لقاء في ملاعب الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

نجح منتخبا المغرب ومصر من حسم التأهل للدور ثمن نهائي من البطولة بعد أن تجاوزا عقبة هولندا وأستراليا على التوالي بسيناريو وحد تمثّل في ركلات الترجيح.

فيما فشل منتخب الجزائر خطف بطاقة التأهل بعد أن خسر أمام نظيره منتخب سويسرا بنتيجة (2/0).

بطل العالم 4 مرات يودع من دور الـ 32

فشل منتخب ألمانيا بطل كأس العالم (4) مرات في تجاوز دور الـ (32) وودّع البطولة، يأتي ذلك بعد أن خسر أمام البارجواي بركلات الترجيح (4/3) بعد أن تعادل إيجابياً في الأشواط الأصلية والإضافية بهدف لمثله.

وفي بقية نتائج هذا الدور استطاع منتخب كندا من تجاوز عقبة نظيره منتخب جنوب إفريقيا بهدف للاشيء، وتمكن البرازيل من الفوز على اليابان (1/2)، النرويج نجحت في الفوز على ساحل العاج (1/2)، وفرنسا أمام السويد (0/3)، والمكسيك أمام الإكوادور (0/2)، وإنجلترا أمام الكونغو(1/2)، وبلجيكا أمام السنغال (2/3)، والولايات المتحدة الأمريكية أمام الوسنة والهرسك (0/2)، وإسبانيا أمام النمسا (0/3)، والبرتغال أمام كرواتيا (1/2)، والأرجنتين أمام الرأس الأخضر (2/3)، وكولومبيا أمام غانا (0/1).